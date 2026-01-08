Una nueva comedia romántica pero en formato de serie la está rompiendo en Netflix: cuál es y de qué se trata Se trata de una propuesta mexicana de solo 8 episodios que mezcla romance prohibido, ambición profesional y mucho humor dentro del mundo corporativo. + Seguir en







Netflix empezó el 2026 con un estreno silencioso que terminó convirtiéndose en una de las producciones más vistas y recomendadas del momento. Se trata de una nueva comedia romántica en formato serie que la está rompiendo: ¿cuál es?

Sin grandes campañas previas, la propuesta se estrenó el 1 de enero de 2026 y rápidamente escaló entre los contenidos más populares de la plataforma, ideal para quienes buscan una historia liviana, actual y perfecta para maratonear.

El tráiler anticipa el tono del guion: diálogos ágiles, situaciones incómodas en la oficina, química entre los protagonistas y un ritmo dinámico que invita a seguir viendo episodio tras episodio. El humor se apoya en lo cotidiano, mientras el romance avanza entre miradas, choques de intereses, competencia profesional y es perfecta para quienes disfrutan de historias de amor con conflictos reales, risas y un toque de ambición.

Amor de oficina Sinopsis de Amor de oficina, el estreno de Netflix Según la descripción oficial de Netflix: “La estrella de la oficina y el encantador hijo del jefe compiten por el puesto de CEO de una gran empresa de ropa interior, pero el romance amenaza con sabotear sus planes.”

La historia se centra en dos personajes ambiciosos, con objetivos claros y un vínculo que nace en el peor momento posible. La competencia laboral, las jerarquías de poder y las estrategias empresariales chocan de frente con una relación sentimental que pone todo en riesgo.

Tráiler de Amor de oficina Embed - Amor de oficina | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Amor de oficina El elenco es uno de los puntos fuertes de la serie y sostiene el tono fresco de la historia: Ana González Bello

Diego Klein

Martha Reyes Arias

Paola Fernández

Nicolás de Llaca

Marco León

Alexis Ayala

Fernando Memije

Jerry Velázquez

Manuel Calderón Ana González Bello interpreta a una mujer decidida, ambiciosa y enfocada en crecer dentro de la empresa, mientras que Diego Klein aporta carisma y ambigüedad como el heredero que necesita demostrar que merece su lugar.