Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Amor de oficina, la comedia romántica que causa furor con sus 8 capítulos

“Amor de oficina” se consolida como uno de los nuevos fenómenos de Netflix gracias a una propuesta que combina humor ácido y una marcada química entre sus protagonistas. La historia transcurre en el competitivo mundo de una agencia de publicidad de alto nivel, donde dos ejecutivos rivales, enfrentados por una rivalidad constante, deben colaborar en la campaña más importante de sus carreras. A lo largo de ocho episodios, la serie explora la fina frontera entre el rechazo y la atracción, utilizando los pasillos corporativos y las reuniones de directorio como escenario de un romance inesperado que pone en jaque las reglas del ambiente laboral.

La narrativa destaca al indagar en los secretos personales que ambos personajes esconden detrás de sus fachadas profesionales. Lo que comienza como una lucha de egos por un ascenso evoluciona hacia una conexión más profunda cuando una serie de situaciones fuera de la oficina revela afinidades impensadas. El guion retoma los clásicos de la comedia romántica, pero los reinterpreta con diálogos ágiles y conflictos actuales, reflejando las tensiones emocionales de vínculos atravesados por la ambición y la presión por el éxito.

El atractivo de la producción se apoya en su ritmo ágil y en el desarrollo constante del conflicto central. Cada episodio intensifica la tensión emocional y romántica sin estirar la trama, manteniendo el interés hasta el final. Con un elenco secundario que suma frescura, momentos de humor efectivo y una banda sonora que acompaña el clima de la historia, “Amor de oficina” se presenta como una opción ideal para maratonear y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la vulnerabilidad en entornos donde la frialdad suele ser la norma.

Sinopsis de Amor de oficina, el estreno de Netflix "Amor de oficina" llega a Netflix como una propuesta fresca y dinámica que indaga en las tensiones del mundo laboral contemporáneo. La historia gira en torno a Clara y Julián, dos ejecutivos ambiciosos de una prestigiosa consultora que sostienen una rivalidad intensa desde el primer día. El conflicto se activa cuando la gerencia anuncia que solo uno podrá acceder a la dirección regional, empujándolos a competir en un proyecto de alto riesgo que pone a prueba tanto su talento profesional como su fortaleza emocional.

A lo largo de ocho episodios, la miniserie se apoya en su formato para mostrar la evolución de ese vínculo marcado por el enfrentamiento. La guerra de ironías, sabotajes sutiles y tensión en las reuniones comienza a mutar a partir de la convivencia forzada. Jornadas interminables de trabajo, viajes compartidos y la presión constante permiten que ambos descubran fisuras en la coraza del otro, dejando al descubierto miedos y deseos que despiertan una atracción imposible de disimular.

El eje dramático no se limita al romance, sino que se profundiza en el dilema que atraviesan los protagonistas entre el deseo y la ambición. Entregarse a sus sentimientos implica arriesgar una carrera construida a lo largo de años de sacrificios personales. La serie construye con precisión el clima de tensión de los vínculos secretos en el trabajo, donde un comentario fuera de lugar o un rumor puede desencadenar consecuencias irreversibles.

Reparto de Amor de oficina
Ana González Bello como Graciela
Diego Klein como Mateo
Martha Reyes como Mariel
Paola Fernández como Larissa
Nicolás de Llaca como Víctor
Marco León como Bobby
Alexis Ayala como Don Enrique
Stephanie Salas como Regina
Jerry Velázquez como Pedro
Fernando Memije como Lalo

