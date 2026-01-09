IR A
Oppenheimer llegó a Netflix y es ideal para ver el fin de semana: cuál es la historia que sorprendió al mundo

Un lanzamiento estadounidense impactante llegó a la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes.

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada Oppenheimer, muy conocida, un estreno de 2023 que ya está disponible para que la disfrutes. 

El catálogo de Netflix llegó recargado en el 2026, aumentaron notoriamente los ingresos de películas y series tanto antañas como novedosas. Esto provocó que la cantidad de suscriptores y usuarios se incrementen día a día y la conviertan en la plataforma de streaming más consumida en el mundo entero, batiendo un ranking indescriptible.

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada Oppenheimer, muy conocida, un estreno de 2023 que ya está disponible para que la disfrutes este año desde la comodidad de tu casa. Es un entretenimiento garantizado para maratonear cuanto antes. A continuación te contamos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en enero.

Sinopsis de Oppenheimer, la aclamada película que llegó a Netflix

En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, al frente del 'Proyecto Manhattan', lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Impactado por su poder destructivo, Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondría firmemente al uso de armas nucleares.

Tráiler de Oppenheimer

Reparto de Oppenheimer

El reparto principal de Oppenheimer incluye a Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt como Kitty Oppenheimer, Matt Damon como Leslie Groves, y Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, junto a estrellas como Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh, y Gary Oldman, en una película que ha llegado a Netflix recientemente.

