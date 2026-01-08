IR A
Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras

Un documental impactante de 2025 llegó a la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes.

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023 que alcanzó el top ten, un estreno que ya está disponible para que la disfrutes este año desde la comodidad de tu casa. Es un entretenimiento garantizado para maratonear cuanto antes. A continuación te contamos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en enero.

Sinopsis de La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, el documental estreno de Netflix

El documental desvela el caso de Jodi Hildebrandt, una terapeuta de Utah que fue arrestada por maltrato infantil junto a la famosa youtuber Ruby Franke. A través de testimonios, archivos y análisis, se descubre una red de manipulación psicológica, abuso de poder y control emocional disfrazados de ayuda terapéutica y valores familiares.

La investigación muestra cómo la influencia de Hildebrandt fue clave en la radicalización de conductas extremas, exponiendo las consecuencias devastadoras de una autoridad mal empleada y los peligros de la manipulación encubierta.

influencer

Tráiler de La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt

Embed - Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story | Official Trailer | Netflix

Reparto de La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt

Los participantes protagonistas de este documental son:

  • Jodi Hildebrandt
  • Jessica Bate
  • Eric Clarke
caso influencerrr
