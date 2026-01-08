Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La influencer siniestra, la historia de Jodi Hildebrandt, el documental que te dejará sin palabras Un documental impactante de 2025 llegó a la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023.

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, un documental escalofriante de 2023 que alcanzó el top ten, un estreno que ya está disponible para que la disfrutes este año desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt, el documental estreno de Netflix El documental desvela el caso de Jodi Hildebrandt, una terapeuta de Utah que fue arrestada por maltrato infantil junto a la famosa youtuber Ruby Franke. A través de testimonios, archivos y análisis, se descubre una red de manipulación psicológica, abuso de poder y control emocional disfrazados de ayuda terapéutica y valores familiares.

La investigación muestra cómo la influencia de Hildebrandt fue clave en la radicalización de conductas extremas, exponiendo las consecuencias devastadoras de una autoridad mal empleada y los peligros de la manipulación encubierta.

Tráiler de La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt

Reparto de La influencer siniestra: La historia de Jodi Hildebrandt Los participantes protagonistas de este documental son:

Jodi Hildebrandt

Jessica Bate

Eric Clarke caso influencerrr