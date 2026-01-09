IR A
Con solo 5 capítulos está sorprendiendo a todos en Netflix a puro misterio: como encontrar la miniserie

Con una narrativa atrapante y un ritmo que no da respiro, se convirtió en una de esas joyas ideales para maratonear en un fin de semana.

La plataforma Netflix volvió a dar en el blanco con una miniserie de solo cinco capítulos que, en pocos días, empezó a llamar la atención de miles de usuarios amantes del suspenso y el misterio. Se trata de La tierra del pecado, una producción que combina drama, intriga y secretos ocultos en un escenario donde nada es lo que parece.

Desde su llegada al catálogo, la miniserie se destaca por su atmósfera inquietante y su construcción de tensión constante, dos elementos que mantienen al espectador enganchado desde el primer episodio. La historia se apoya en un entramado de personajes complejos y en un entorno cargado de enigmas, donde cada capítulo suma nuevas piezas a un rompecabezas que invita a teorizar y a mirar con atención cada detalle.

Sinopsis de La tierra del pecado, el estreno de Netflix

La trama tiene lugar en Bjäre, una zona rural de Suecia que no actúa solo como telón de fondo, sino como una pieza clave del relato.

En ese entorno marcado por el aislamiento y los secretos, la desaparición de un adolescente sacude a toda la comunidad. A partir de ese hecho, una detective que mantiene lazos personales con el caso se involucra de lleno en una investigación cargada de tensión, que poco a poco deja al descubierto rivalidades antiguas, lealtades inquebrantables y conflictos familiares que llevaban años ocultos bajo la superficie.

Tráiler de La tierra del pecado

Embed - LA TIERRA DEL PECADO | ANUNCIO SERIE TRAILER ESPAÑOL | 2 Enero/26 - NETFLIX

Reparto de La tierra del pecado

  • Krista Kosonen
  • Mohamed Nour Oklah
  • Peter Gantman
  • Ceasar Matijasevic
  • Alexander Persson
  • Lisa Lindgren
  • William Jannert
  • Harry Westerlund
  • Wilmer Rosén
