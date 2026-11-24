Un integrante del programa protagonizó un incómodo episodio al intentar acercarse a una compañera pese a sus reiteradas negativas.

Los participantes del reality, en el momento de la polémica.

Un incómodo episodio en Gran Hermano Uruguay despertó indignación en las redes sociales luego de que Juan Martín insistiera en acercarse a su compañera Tai , pese a las reiteradas negativas de la participante.

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La situación quedó registrada durante la transmisión en vivo de Antel TV, cuando el concursante intentó convencer a la joven de acompañarlo hasta la piscina, aunque ella manifestó su intención de irse a dormir.

“No. No quiero. Me voy a dormir, no quiero” , expresó Tai, visiblemente molesta ante la insistencia de su compañero, con quien había establecido un vínculo dentro del famoso reality de televisión.

El episodio trascendió este lunes, cuando Juan Martín Santana, de 26 años y oriundo de Tacuarembó , buscó convencer a su compañera apelando al vínculo que habían construido dentro del reality: “¿Viste que siempre hago todo lo que vos querés? Desde el día uno estoy acá” .

Lejos de desistir ante las reiteradas negativas de Tai, el participante insistió con un acercamiento físico e intentó minimizar su comportamiento: “Nada más un beso en el cachete iba a ser” , manifestó durante el intercambio.

Tai y Juan Martín. GH Uruguay - Antel TV

La situación provocó el enojo de Stephanie Dudok, más conocida como Tai, quien cuestionó directamente el comportamiento de su compañero. “No me gusta. No, no, no. Ya no puedo confiar en vos. ¿Por qué hacés eso?”, le reprochó.

“No me hagas eso. No me da gracia. No me mientas, no seas mentiroso”, continuó la concursante, antes de lanzar una contundente frase que se viralizó en las plataformas digitales: “En contra de mi voluntad y yo te digo que no”.

El video generó una ola de cuestionamientos en X, donde numerosos espectadores exigieron que se respetaran los límites de la participante. Incluso, el periodista Pepe Ochoa reaccionó públicamente con una frase contundente: “No es NO”.

En medio de la controversia, la familia de Juan Martín compartió imágenes de sus disculpas, según informó Laura Ubfal. Este martes 24 de noviembre se confirmó, además, la continuidad de Tai en el certamen tras la eliminación de Melanie Porta.