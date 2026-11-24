Alerta en Boca: Leandro Paredes se hizo estudios tras desmayarse en Colombia y definen si juega por el Clausura El capitán del Xeneize se sometió a análisis de sangre en Ezeiza para evaluar su estado físico tras el cuadro de golpe de calor y deshidratación que sufrió luego de la final de la Copa Sudamericana. Aunque entrenó a la par del grupo, su presencia ante Independiente Rivadavia está en duda. Por Agregar C5N en









El capitán del Xeneize fue una de las figuras de la Copa Sudamericana obtenida por Boca. @BocaJrsOficial

El volante y capitán de Boca, Leandro Paredes, encendió las alarmas en el club tras sufrir un desmayo en Barranquilla minutos después de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 a Atlético Mineiro. El mediocampista de 31 años había sido reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo por Tomás Belmonte y debió ser atendido en el banco de suplentes debido a las exigentes condiciones climáticas. Sin embargo, mientras brindaba una entrevista televisiva post partido, sufrió una descompensación producto de un cuadro de golpe de calor y deshidratación.

Tras recibir la atención correspondiente y regresar de madrugada al hotel para llevar tranquilidad a sus compañeros, el propio futbolista le restó dramatismo al episodio al bromear con que se había tratado de "un mareo por tantas vueltas juntas". No obstante, el incidente obligó a modificar la logística del viaje de retorno a la Argentina: el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió que la delegación pasara la noche en Colombia, por lo que el plantel recién aterrizó en Buenos Aires en las primeras horas del lunes.

Se vienen los 8vos en casa pic.twitter.com/OnqxxWondy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 24, 2026 Con la premisa de descartar cualquier factor de riesgo y evaluar sus valores biológicos, el cuerpo médico xeneize dispuso un estricto seguimiento preventivo. En ese contexto, el volante campeón del mundo se presentó este martes por la mañana en el predio de Ezeiza para realizarse estudios de sangre y controles complementarios antes de la práctica.

A pesar del susto del fin de semana, el volante central pudo entrenarse con normalidad a la par del grupo y manifestó su firme deseo de no perderse el próximo compromiso. Sin embargo, su titularidad aún no está garantizada y quedará supeditada a una evaluación conjunta entre el cuerpo médico y el director técnico. Arruabarrena conoce bien la insistencia de su capitán por jugar a toda costa -recordando antecedentes como cuando regresó prematuramente de un desgarro ante Vasco da Gama-, pero esperará la evolución física definitiva para tomar una decisión.

La resolución final se conocerá en las próximas horas de cara al partido de este miércoles a las 21 en La Bombonera, donde Boca recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Mientras los hinchas siguen de cerca el estado de salud del referente xeneize, el cuerpo técnico definirá si saldrá desde el arranque o si se le otorgará descanso tras el desgaste del viaje y la competencia internacional.