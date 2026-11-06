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Escandalosa discusión entre dos figuras de América TV: "¿Estás ahí para decir pelotudeces?"

La conductora estalló de bronca al aire y se enojó con una panelista de otro programa: “¿A esta señora le da la cabeza?”.

Yanina Latorre vs. Nora Colosimo.

Yanina Latorre vs. Nora Colosimo.

La conductora Yanina Latorre llamó enojadísima a LAM y apuntó con todo contra Nora Colosimo, panelista del programa. Sucede que la mamá de Wanda Nara había cuestionado la forma de trabajar de su colega y le atribuyó el posicionamiento televisivo gracias a su hija.

Candela Arizaga tenía que renovar su DNI, pero antes de presentarse en la oficina habría enviado a una asistente para exigir que cerraran el lugar exclusivamente para ella. La reacción de la conductora.
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Candela Arizaga habría pedido que cerraran una oficina pública para hacer un trámite y Yanina Latorre la destrozó

¿Dijo que yo soy gracias a Wanda? ¿Me está tomando el pelo? Me voy a calentar. Me llamó por el Wandagate, me llamó porque yo ya era la mejor. Cuando la hija me llamó fue porque ella quería que yo lo cuente”, dijo Yanina a través de audios de WhatsApp.

Enojada, continuó: “Wanda me llamó para que yo lo contara, me dio toda la data. Durante un tiempo no dije que era yo, después lo blanqueé. No traicioné a Wanda. No me posicionó Wanda, sino las maneras que tengo de contar. La primicia es mía y el cuento lo armé yo. Estuve meses entreteniendo a toda la televisión con mis placas”.

Pero no es la primera vez que se enoja porque Yanina ya la había señalado por haber mentido con una información respecto a la China Ansa y Pablo Migliore: “La señora dice que la protagonista me la cuenta y que yo no la tengo que contar. ¿Qué dice la señora? ¿Fumó algo o está ahí para decir pelotudeces?”.

“Decile que no sea mediocre a la mamá de Wanda. Yo inventé el Wandagate, es de mi autoría. Cuando me preguntan cuáles de mis primicias fueron de las mejores, esta es una de ellas. Somos distintas, soy honesta, cuento la verdad. Mucha gente lo podría haber hecho y pasaba sin pena ni gloria. Igual, estoy agradecida con Wanda porque me lo contaba”, concluyó.

Candela Arizaga habría pedido que cerraran una oficina pública para hacer un trámite y Yanina Latorre la destrozó

Tras enterarse del escandaloso operativo que habría montado Candela Arizaga para realizar un trámite cotidiano, Yanina Latorre no se guardó nada y la destrozó en su programa de radio.

"Candela Arizaga, mejor conocida como la chica drog*da que corría casi desnuda con un perro y Facundo Moyano en dudosa situación, fue a renovar su DNI y exigió que cerraran la oficina pública para realizar el trámite. Quería seguridad porque le daba miedo que la gente se le acerque", agregó.

Para concluir con su descargo, Yanina cuestionó la falta de empatía con la gente. "El que te pide una foto es más bol*do que vos porque sos conocida por una mi*rda, pero ¿quién sos para exigir que cierren una oficina? ¿Estamos todos locos?", concluyó.

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