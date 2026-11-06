Bombazo: Off Campus anunció la segunda temporada antes de lo esperado Los protagonistas Garrett y Hannah ceden el foco a la pareja de Dean y Allie y promete ser aún más exitosa que la primera parte. Agregar C5N en









Off Campus estrena nueva temporada. Redes sociales

La segunda temporada de Off Campus ya es un hecho porque, tras mucha espera, anunciaron la fecha de estreno y es antes de lo esperado. La primera contó la historia de amor entre Graham y Hannah, pero la segunda tiene preparado todo el amor entre Dean y Allie en profundidad.

En la primera, la pareja de Belmont Cameli y Ella Bright fue el centro de la escena. Lo que empezó como una relación fingida para que el deportista pueda aprobar filosofía y la artista que pueda enamorar al cantante más famoso de la universidad, terminó en romance.

#noticias #series #offcampus #youngadult ♬ sonido original - c5n @c5n Confirmado por Dean y Allie: la segunda temporada de Off Campus ya tiene fecha de estreno Tras el éxito de la historia de Garrett y Hannah, la saga basada en los libros de Elle Kennedy confirmó su regreso para el 28 de abril de 2027. | #C5N Pero en la segunda temporada, toda la atención se la llevará la nueva pareja forma por Mika Abdalla y Stephen Kalyn, la cual ya empezó a desarrollarse en la primera, pero que se dará con mayor profundidad.

Según el video publicado en las redes sociales, la temporada será estrenada el 28 de abril. De este modo, la plataforma vuelve a apostar a un romance, como ya ocurrió con las tres temporadas de El verano en que me enamoré.