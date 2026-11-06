IR A
IR A

Bombazo: Off Campus anunció la segunda temporada antes de lo esperado

Los protagonistas Garrett y Hannah ceden el foco a la pareja de Dean y Allie y promete ser aún más exitosa que la primera parte.

Off Campus estrena nueva temporada.

Off Campus estrena nueva temporada.

Redes sociales

La segunda temporada de Off Campus ya es un hecho porque, tras mucha espera, anunciaron la fecha de estreno y es antes de lo esperado. La primera contó la historia de amor entre Graham y Hannah, pero la segunda tiene preparado todo el amor entre Dean y Allie en profundidad.

Griselda Siciliani encarna a Moria Casan en la serie de Netflix.
Te puede interesar:

Escándalo por la serie de Moria Casán: la fortuna que exige la familia Vadalá

En la primera, la pareja de Belmont Cameli y Ella Bright fue el centro de la escena. Lo que empezó como una relación fingida para que el deportista pueda aprobar filosofía y la artista que pueda enamorar al cantante más famoso de la universidad, terminó en romance.

@c5n Confirmado por Dean y Allie: la segunda temporada de Off Campus ya tiene fecha de estreno Tras el éxito de la historia de Garrett y Hannah, la saga basada en los libros de Elle Kennedy confirmó su regreso para el 28 de abril de 2027. | #C5N #noticias #series #offcampus #youngadult ♬ sonido original - c5n

Pero en la segunda temporada, toda la atención se la llevará la nueva pareja forma por Mika Abdalla y Stephen Kalyn, la cual ya empezó a desarrollarse en la primera, pero que se dará con mayor profundidad.

Según el video publicado en las redes sociales, la temporada será estrenada el 28 de abril. De este modo, la plataforma vuelve a apostar a un romance, como ya ocurrió con las tres temporadas de El verano en que me enamoré.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

John Leeson dio voz al perro robot K9 en la serie Doctor Who. 

Murió John Leeson, actor de la serie Doctor Who

Cómo sigue la salud del actor, que se descompuso en medio de la grabación de Menem.

Qué se sabe de la salud de José Luis Gioia tras sufrir un ACV y permanecer una semana en coma

Se descompensó mientras rodaba la segunda temporada de Menem.

Preocupación por la salud de un querido actor argentino: sufrió un ACV mientras grababa una serie

Saint James fue una de las artistas más reconocidas de la pequeña pantalla entre los años sesenta y ochenta.

Luto: murió una actriz recordada por su papel en importantes series

La serie de la famosa saga saldrá a la luz casi a fin de año.

Confirmado: quiénes serán los actores que interpretarán a James y Lily en la serie de Harry Potter

Se trata del protagonista de Star Trek Walter-Koenig.

Murió el actor Walter Koenig, reconocido por protagonizar Star Trek

últimas noticias

Jesús Owono se encuentra recibiendo terapia para procesar lo que sucedió. 

La drástica decisión que evalúa Owono tras la muerte de Jesús de Miguel por el choque que protagonizó con él

Hace 8 minutos
El piloto argentino de 23 años llevará los colores de su equipo en el buzo antiflama.

Colapinto afronta la primera práctica libre del GP de Brasil de la F1

Hace 12 minutos
play

El Senado de Paraguay rechazó el pedido de prórroga de Santiago Peña: deberá defenderse esta tarde

Hace 16 minutos
El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

ADEPA le dio la bienvenida a León XIV: "Su visita contribuye a fortalecer el diálogo y el encuentro entre los argentinos"

Hace 30 minutos
¿Quién dijo que no a PH?

Tras el escándalo en PH: Podemos Hablar, una actriz se bajó del programa y dio sus motivos

Hace 32 minutos