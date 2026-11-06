6 de noviembre de 2026 Inicio
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Flavio Azzaro confirmó cuándo jugará Lionel Messi en Newell's: es antes de lo esperado

El periodista afirmó que el astro quiere jugar sí o sí en Argentina y que en la Asociación del Fútbol Argentino ya lo saben.

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Flavio Azzaro reveló cuándo jugará Messi en Newells

Flavio Azzaro reveló cuándo jugará Messi en Newell's

Los rumores sobre la posibilidad de que Lionel Messi vista finalmente la camiseta de Newell’s Old Boys crecen hora a hora. En las últimas horas, el periodista Flavio Azzaro afirmó en su programa de streaming que el capitán argentino ya tomó la decisión de jugar en el club rosarino a partir del año que viene.

Algunas de las grandes figuras del futbol mundial no jugarán más con sus respectivas selecciones.
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"Messi ya tiene la decisión tomada de que en Newell’s va a jugar. Todos los caminos conducen a que sea en 2027", aseguró el periodista en AZZ.

Según su versión, este movimiento se viene gestando desde hace tiempo: "Lo vengo averiguando desde hace un tiempo y es lo que me dicen todos los que están cercanos a él. En AFA ya lo saben, esto implicará un operativo especial". Además, no descartó que la incorporación pueda concretarse incluso desde enero de 2027, aunque advirtió que la fecha del anuncio dependerá de cómo el club arme el equipo.

Las trabas contractuales y las opciones para su llegada

Un aspecto clave a resolver en esta hipotética operación es la situación contractual de la Pulga. Messi tiene vínculo vigente con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, por lo que su salida requeriría una rescisión de común acuerdo entre las partes.

Lionel Messi gan&oacute; la Campeones Cup con Inter Miami, tras vencer al Cruz Azul.&nbsp;

Lionel Messi ganó la Campeones Cup con Inter Miami, tras vencer al Cruz Azul.

Ante este escenario, desde el entorno del club de la MLS señalan que el rosarino busca cumplir su compromiso contractual, por lo que una de las alternativas que se barajan es una cesión a préstamo por unos meses hacia la entidad rosarina.

La postura de Newell’s: cautela y respeto por sus tiempos

Desde la dirigencia del club rosarino prefieren mantener los pies sobre la tierra. El presidente de la Lepra, Ignacio Boero, fue contundente al ser consultado sobre el tema en diálogo con LT8 AM 830: "No hay nada sobre la llegada de Messi. Es un sueño, pero hay que respetar sus tiempos. Él está pasando un año muy difícil en lo personal. Intentaremos que se den todas las condiciones para que en algún momento se pueda concretar".

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