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Una actriz de Friends tomó una drástica decisión con su carrera y se abrió un OnlyFans

La estrella de una de las series que marcaron un antes y un después en los '90 aseguró que comenzó a subir "fotos y videos nuevos" en la aplicación de suscripción para adultos.

Se trata de Morgan Fairchild reconocida por interpretar a la madre de  Chandler Bing.

Se trata de Morgan Fairchild reconocida por interpretar a la madre de  Chandler Bing.

La actriz Morgan Fairchild, reconocida por interpretar a la madre de Chandler Bing en la serie Friends decidió tomar una drástica decisión a los 76 años y se abrió una cuenta de OnlyFans. Además aseguró que comenzó a subir "fotos y videos nuevos" en la aplicación de suscripción para adultos.

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.
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Durante una entrevista para People la actriz confesó "estoy subiendo fotos y vídeos nuevos. Y antes de que pregunten, ¡no, no de ese tipo!". Además añadió que "en general, solo soy yo haciendo tonterías y hablando de lo que se me pasa por la cabeza".

La actriz, reconocida por interpretar a Nora Tyler Bing en la icónica serie de los noventa, tiene una larga carrera en papeles como Falcon Crest y Flamingo Road.

En una charla íntima, Morgan contó que muchas veces es reconocida por sus papeles o por la forma de vestir pero no por otros intereses: "Quizás no sepan lo mucho que me apasiona la ciencia o lo fácil que mi hermana me hace reír. Me encantaría compartir más de eso".

En diálogo con People, la empresa que asesora a Morgan con el uso de la plataforma expresaron que ella "ha dedicado décadas a construir una audiencia que todavía quiere saber de ella. OnlyFans le da la oportunidad de conectar directamente con esas personas, en sus propios términos".

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