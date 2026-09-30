IR A
IR A

Escándalo en Telefe: una figura reveló por qué se fue del canal

La ex Gran Hermano rompió el silencio y expuso una serie de fuertes situaciones internas que habrían marcado un antes y un después en su vínculo laboral.


Nuevo revuelo en la señal de aire.

Nuevo revuelo en la señal de aire.

La influencer y exhermanita Coti Romero volvió a quedar en el centro de la escena televisiva después de revelar los motivos que, según su versión, precipitaron su salida del stream de Telefe. La exparticipante de Gran Hermano aseguró que recibió indicaciones vinculadas con lo que podía decir al aire sobre quien fuera su compañera en la casa más famosa y exdiputada Romina Uhrig.

La conductora del reality quedó anonadada con el comentario del cantante.
Te puede interesar:

Hernán de Mala Fama le dijo un piropo en vivo a una participante de MasterChef y revolucionó al programa

La correntina hizo las declaraciones durante su participación en Después de que todos, el stream al que se incorporó recientemente. Allí reconstruyó una serie de episodios ocurridos cuando todavía formaba parte de Telefe y sostuvo que comenzaron después de realizar comentarios críticos sobre Uhrig.

Romero afirmó que había contado una situación personal que involucraba a su excompañera de Gran Hermano. “Yo había contado algo que la dejó mal parada a Romina, que se metió en mi relación”, expresó al explicar cuál habría sido el origen del conflicto.

Según el testimonio de Coti, después de aquellas palabras mantuvo una conversación dentro del canal en la que recibió una advertencia concreta: “Ahí me sentaron: ‘No podés decir nada más malo de Romina’”. La influencer vinculó esas indicaciones con el posterior deterioro de su relación laboral con Telefe.

La acusación generó repercusión porque Romero describió las situaciones como restricciones sobre sus comentarios y hasta sobre sus reacciones frente a cámara. En medio de su relato, el periodista Rolando Barbano resumió su postura con una frase contundente: “No banquemos la censura”.

Coti Romero.

Coti Romero.

Los motivos que dio Coti Romero sobre su salida de Telefe

De acuerdo con Coti Romero, el punto de quiebre surgió tras sus dichos sobre Romina Uhrig, a quien acusó de haberse involucrado en una relación suya. Romero sostuvo que después de ese episodio comenzaron las advertencias sobre aquello que podía manifestar en el stream de Telefe.

La exparticipante de Gran Hermano también aseguró que le hicieron observaciones por sus expresiones frente a cámara. “Mis caras no las podía controlar porque soy una persona muy expresiva”, explicó Romero al recordar cómo respondió ante los cuestionamientos que, según ella, recibió.

El conflicto habría continuado días después. Coti relató que realizó un gesto relacionado con Uhrig y volvió a ser convocada para hablar sobre su comportamiento: “Otro día hice una seña sobre ella y me volvieron a sentar”, recordó durante el programa.

Romero aseguró que entonces recibió otra indicación directa: “‘No podés hacer señas’, me dijeron”. A partir de esos episodios, la correntina relacionó su desvinculación de Telefe con las limitaciones que, según su testimonio, comenzaron a imponerle sobre sus dichos y gestos relacionados con Romina Uhrig.

Las declaraciones constituyen la versión pública de Coti Romero sobre su salida y fueron difundidas en las últimas hotas. La información publicada hasta el momento reproduce sus señalamientos, mientras que en la cobertura consultada no aparece una respuesta de Telefe frente a las acusaciones formuladas por la ex Gran Hermano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cambios en Telefe: qué conductora se va

Golpe en Telefe: cambio de último momento en la conducción de un programa

¿Qué le pasó a Marta Fort?
play

Video: así fue el fuerte accidente de Marta Fort en MasterChef Celebrity

Siguen las bajas en el reality que anoche estrenó su primer programa.

Sorpresa en Masterchef: la baja inesperada que sacude a Telefe en el arranque del programa

El reality gastronómico arrancó con números altísimos y le devolvió el protagonismo a Telefe en el prime time.

Explosiva interna en MasterChef entre los participantes a horas de su arranque: "No me cae bien"

¿Qué famoso instaló la polémica?

Molestia, enojo y reproches de un participante de MasterChef Celebrity: "Están todos sufriendo"

Luck Ra y Juli Poggio, ¿en pareja?

¿Amor en MasterChef Celebrity 2026? Luck Ra y Juli Poggio fueron vistos "muy cerca"

últimas noticias

Desalojaron a la familia que estaba ocupando la casa de la tía de L-Gante

Hace 11 minutos
La conductora es madre de Ámbar, Silvestre y Alí, además de Ringo, quien falleció durante el parto.

Juana Viale y su particular visión sobre la maternidad a los 44: "Me siento Wonder Woman"

Hace 15 minutos
El femicidio ocurrió en una casa sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.

Femicidio en San Martín: un hombre asesinó de 19 puñaladas a su novia tras una pelea por celos

Hace 23 minutos
Guido Kaczka conduce el programa.

Filtraron cuándo será la gran final de Es mi sueño: la fecha confirmada

Hace 30 minutos
CR7  plantó a la Selección y tiró una bomba de tiempo. 

¡Bomba en Portugal! Cristiano Ronaldo pegó el portazo, dejó la concentración y advirtió: "Contaré la verdad"

Hace 30 minutos