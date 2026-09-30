Escándalo en Telefe: una figura reveló por qué se fue del canal

La ex Gran Hermano rompió el silencio y expuso una serie de fuertes situaciones internas que habrían marcado un antes y un después en su vínculo laboral.

La influencer y exhermanita Coti Romero volvió a quedar en el centro de la escena televisiva después de revelar los motivos que, según su versión, precipitaron su salida del stream de Telefe . La exparticipante de Gran Hermano aseguró que recibió indicaciones vinculadas con lo que podía decir al aire sobre quien fuera su compañera en la casa más famosa y exdiputada Romina Uhrig .

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La correntina hizo las declaraciones durante su participación en Después de que todos, el stream al que se incorporó recientemente. Allí reconstruyó una serie de episodios ocurridos cuando todavía formaba parte de Telefe y sostuvo que comenzaron después de realizar comentarios críticos sobre Uhrig.

Romero afirmó que había contado una situación personal que involucraba a su excompañera de Gran Hermano. “ Yo había contado algo que la dejó mal parada a Romina, que se metió en mi relación ”, expresó al explicar cuál habría sido el origen del conflicto.

Según el testimonio de Coti, después de aquellas palabras mantuvo una conversación dentro del canal en la que recibió una advertencia concreta: “ Ahí me sentaron: ‘No podés decir nada más malo de Romina’ ”. La influencer vinculó esas indicaciones con el posterior deterioro de su relación laboral con Telefe.

La acusación generó repercusión porque Romero describió las situaciones como restricciones sobre sus comentarios y hasta sobre sus reacciones frente a cámara. En medio de su relato, el periodista Rolando Barbano resumió su postura con una frase contundente: “ No banquemos la censura ”.

Coti Romero. Redes Sociales

Los motivos que dio Coti Romero sobre su salida de Telefe

De acuerdo con Coti Romero, el punto de quiebre surgió tras sus dichos sobre Romina Uhrig, a quien acusó de haberse involucrado en una relación suya. Romero sostuvo que después de ese episodio comenzaron las advertencias sobre aquello que podía manifestar en el stream de Telefe.

La exparticipante de Gran Hermano también aseguró que le hicieron observaciones por sus expresiones frente a cámara. “Mis caras no las podía controlar porque soy una persona muy expresiva”, explicó Romero al recordar cómo respondió ante los cuestionamientos que, según ella, recibió.

El conflicto habría continuado días después. Coti relató que realizó un gesto relacionado con Uhrig y volvió a ser convocada para hablar sobre su comportamiento: “Otro día hice una seña sobre ella y me volvieron a sentar”, recordó durante el programa.

Romero aseguró que entonces recibió otra indicación directa: “‘No podés hacer señas’, me dijeron”. A partir de esos episodios, la correntina relacionó su desvinculación de Telefe con las limitaciones que, según su testimonio, comenzaron a imponerle sobre sus dichos y gestos relacionados con Romina Uhrig.

Las declaraciones constituyen la versión pública de Coti Romero sobre su salida y fueron difundidas en las últimas hotas. La información publicada hasta el momento reproduce sus señalamientos, mientras que en la cobertura consultada no aparece una respuesta de Telefe frente a las acusaciones formuladas por la ex Gran Hermano.