Sorpresa en Masterchef: la baja inesperada que sacude a Telefe en el arranque del programa

El canal de las tres pelotas recibió una notica poco deseada en el inicio de un nuevo ciclo.

El esperado debut en televisión de Masterchef Celebrity en la pantalla de Telefe se vio sacudido por un imprevisto cambio de último momento en el streaming oficial del ciclo. La influencer Lola Latorre , contratada para liderar el React del reality, confirmó que se ausentará del espacio durante varios días para cumplir con una propuesta laboral internacional en la semana de la moda en París .

Explosiva interna en MasterChef entre los participantes a horas de su arranque: "No me cae bien"

Frente a la intempestiva baja de la conductora digital, las autoridades del canal de las pelotas resolvieron cubrir el puesto vacante con una figura ajena a su troupe habitual: Yanina Latorre . La decisión generó un fuerte impacto en el ámbito de la televisión al convocar a la destacada conductora para ponerse al frente de la cobertura en vivo del certamen.

Fue la propia conductora de SQP (América) quien dio la primicia en su ciclo radial, donde ratificó formalmente su incorporación temporal y admitió su inicial desgano ante la propuesta. "El jueves mal que mal salgo de SQP y me quedo comiendo algo por ahí pero ¿el domingo?" , disparó de entrada sobre los exigentes horarios del envío.

Con el estilo picante que la caracteriza, la panelista continuó detallando sus objeciones respecto a la logística del canal y el sacrificio que le demandará el proyecto. "Odio salir de mi casa los domingos y más si tengo que ir maquillada y peinada. No sé qué será de mi ese día, tengo que salir e ir a la noche a comentar el programa y al otro día levantarme temprano... igual me recupero bien después" , confesó en su testimonio.

A pesar de los reparos planteados por la rutina dominical, dejó en claro la única razón que la llevó a aceptar la propuesta de Telefe para sumarse al react. "Pero bueno, lo hago únicamente por mi hija" , cerró entre risas, confirmando así su desembarco en la plataforma digital del concurso gastronómico más visto del país.

Yanina remplazará a Lola Latorre en el React de Masterchef.

Quiénes recibieron los primeros delantales grises en MasterChef Celebrity

La primera prueba de la temporada, con la conducción de Wanda Nara, enfrentó a doce participantes distribuidos en duplas para elaborar recetas bajo una temática espacial. El jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana evaluó con dureza los fallos técnicos de los competidores, lo que derivó en las primeras sanciones de la edición y dejó a la mitad de los concursantes al borde del abono de eliminación.

La pareja conformada por Luck Ra y Campi presentó un lomo con puré denominado "Fogos y Deimos", pero la cocción de la carne desató la tajante devolución de Martitegui. "Un aplauso para el punto que no vino", ironizó el chef, sumando reparos ante los trozos enteros de papa en la guarnición: "Esto, en una gala de eliminación, te deja afuera".

El binomio integrado por Mike Amigorena y Pablo Migliore tampoco logró convencer al tribunal gastronómico con su "Bicicleta Saturno", un medallón de cerdo con puré de boniato. Betular reprochó de inmediato la falta de sazón al señalar: "Le falta todo: le falta sal, nuez moscada, pimienta, salvia", mientras que Martitegui sentenció sobre la salsa: "Quedó un puré, esto no es una salsa, no es agradable de comer".

Por su parte, Alejandro Lerner y Morena Beltrán padecieron severos cuestionamientos durante la preparación de su plato de pollo a la crema "Chicken to the moon". La tirantez creció en la estación de cocina cuando la periodista deportiva le repreguntó al jurado: "¿Es todo tenso en este momento?", justo antes de que se señalaran inconsistencias en el deshuesado y una emulsión cortada.

Tras la deliberación final, las duplas integradas por La Negra Vernaci con la China Ansa, Luciana Geuna con Nazareno Casero, y Edith Hermida con Paula Trapani lograron subir al balcón. En contraposición, los binomios compuestos por Lerner-Beltrán, Migliore-Amigorena y Luck Ra-Campi recibieron los primeros delantales grises y quedaron sentenciados al jueves de última chance.