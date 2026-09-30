Nafta y gasoil: el Gobierno volvió a frenar el impuesto a los combustibles El decreto oficial corrió la actualización para noviembre y mantiene el congelamiento temporal. La medida alcanza a la nafta sin plomo, virgen y al gasoil, con subas diferidas de 2024, 2025 y 2026. Por Agregar C5N en









El Gobierno difirió los aumentos pendientes para nafta y gasoil, en medio de la tensión inflacionaria. Redes sociales

El Gobierno decidió aplazar hasta noviembre la aplicación de los aumentos en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que inciden directamente en los precios de la nafta y el gasoil. La medida quedó oficializada este miércoles a través del Decreto 1126/2026 publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a las subas pendientes de 2024, 2025 y de los primeros trimestres de este año, sobre productos como la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

La medida aplica tanto para la nafta sin plomo y la nafta virgen como para el gasoil, con la idea oficial de contener la inflación y mantener a flote la actividad económica.

Este freno llega en un momento de bastante tensión internacional, donde el conflicto en Medio Oriente viene empujando los precios globales de la energía y las petroleras locales ya venían aplicando aumentos en los surtidores. Para no sumar más presión al costo de vida, la gestión de Javier Milei prefirió amortiguar la situación aguantando estos tributos que, desde septiembre del año pasado, se deben recalcular de forma trimestral siguiendo el ritmo del índice de inflación.

No se trata da estrategia aislada ya que desde mediados de 2024, el equipo económico viene desdoblando o pateando para adelante estos impuestos para evitar saltos bruscos en las mangueras. A la par, se mantiene un monto fijo diferencial con un precio más accesible para el gasoil destinado al consumo en zonas específicas, beneficiando a la región patagónica, al partido bonaerense de Patagones y al departamento de Malargüe, en Mendoza.

Sin embargo, congelar estos aumentos le cuesta millonadas a las arcas públicas. De acuerdo con las estimaciones de la consultora Economía y Energía, solo las postergaciones impositivas aplicadas durante 2025 hicieron que el Estado dejara de recaudar unos US$2.326 millones. A pesar del bache que esto genera en la recaudación fiscal, el Gobierno prefiere asumir ese costo con tal de evitar un rebrote inflacionario por el lado de los combustibles.