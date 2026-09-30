Golpe en Telefe: cambio de último momento en la conducción de un programa Una de las duplas de presentadores se va a disolver temporalmente por un viaje pactado de uno de los protagonistas y la producción resolvió a su reemplazo a contrarreloj. Agregar C5N en









Cambios en Telefe: qué conductora se va Redes sociales

El ciclo MasterChef Celebrity 2026 tiene su react por streaming con la conducción de Lola Latorre y Agustín Cachete Sierra, pero la dupla cambiará en las próximas semanas por un viaje de la influencer. Ante esta noticia, la producción buscó rápidamente un reemplazo y ya lo confirmaron al aire.

La modelo no podrá estar presente algunos programas porque una de las marcas que la patrocina la invitó a cubrir la semana de la moda en París. Esto hace que solo Cachete quede en su silla y deban sumar una figura. "La única condición para irme era que me reemplace alguien que estuviera a la altura de este programa, es una persona picante y me dejó un audio para todos", contó Lola.

¡Yanina Latorre reemplazará a Lola en el react mientras no esté!



Sumate al react en vivo de #MasterchefCelebrity por #StreamsTelefe en https://t.co/1l2LHwSF5a pic.twitter.com/jypKGYWpv5 — Streams Telefe (@streamstelefe) September 30, 2026 La reemplazante será Yanina Latorre, su madre, quien les dejó un mensaje: “La están rompiendo. Los amo. Cachete, ¿te va el reemplazo? Vas a compartir varios programas conmigo. Te voy a enloquecer. En un par de días estoy ahí y la rompemos juntos”.

Mientras que, días antes, en su programa ella admitió: "El jueves mal que mal salgo de SQP y me quedo comiendo algo por ahí, pero ¿el domingo? Odio salir de mi casa los domingos y más si tengo que ir maquillada y peinada. No sé qué será de mi ese día, tengo que salir e ir a la noche a comentar el programa y al otro día levantarme temprano... igual me recupero bien después. Pero bueno, lo hago únicamente por mi hija”.

Impacto en MasterChef: se filtró por error el nombre del primer eliminado A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity 2026, uno de los participantes reveló por error que no seguirá en el programa y, en lugar de deberse a un mal rendimiento, todo tiene que ver con una gira que tenía prevista desde antes. El famoso que se va y ya lo filtró fue Pachu Peña.

La notica se dio a conocer en un móvil de LAM cuando le preguntaron por su rendimiento en el programa. Luego le consultó por su agenda laboral para octubre y ahí deslizó cosas que ya tenía programadas. “Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo…”, contó y el movilero le preguntó sobre la posible gira: “Sí, nos vamos a una gira ahora… con eso estoy diciendo muchas cosas”. Sucede que ya se confirmó que en octubre harán una gira con José María Listorti y Sebasti+an Almada con la obra Terawa en una gira por España, en ciudades como Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona.