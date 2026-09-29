El demoledor rating de MasterChef Celebrity 2026: cuánto midió el debut en Telefe El primer programa del ciclo conducido por Wanda Nara, que tiene a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, arrasó en los números. Agregar C5N en









¿Cuánto midió MasterChef? Redes sociales

El primer programa de MasterChef Celebrity fue auspicioso para los números y logró regresar a Telefe a los dos dígitos, luego de haber bajado tras el final de Gran Hermano. La conductora Wanda Nara presentó a todos los participantes, pero solo cocinó la mitad por un tema de tiempos.

El ciclo comenzó 22:16, inesperado porque los primeros ciclos suelen demorar el inicio para tener más audiencia en la espera, pero las autoridades no se quisieron arriesgar y comenzó rápido. A los pocos minutos, ya mostró 13.5 puntos y marcó tendencia en referencia a los minutos previos.

#Rating | PICOS DE 14.5 puntos de rating #MasterChefCelebrity con Wanda Nara liderando la noche del lunes en la TV pic.twitter.com/9MPMktkvf3 — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) September 29, 2026 Momentos más tarde, la medición marcó 13.9 y se mantuvo sólido durante un tiempo prudencial. Cuando el rating parecía que podía llegar a caer porque ya había pasado el inicio eufórico, alcanzó los 14.1 y luego toco los 14.2.

El ciclo llegó a tocar los 14.5 como pico del programa y de la jornada de Telefe. Sin embargo, ya por el horario cerró a las 23:50 con 9.7 puntos. Mientras que, el react ccon Agustín Cachete Sierra y Lola Latorre.

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 Veinticuatro figuras del deporte, el periodismo y el mundo digital aceptaron el desafío de cambiar sus confortables rutinas por los exigentes delantales de cocina. Entre los convocados se destacan nombres rutilantes como Alejandro Lerner, Lizy Tagliani, Diego Ramos, Julieta Poggio, Morena Beltrán y Grego Rossello.

El listado oficial también incluye a Luciana Geuna, Paula Trápani, Hernán Coronel, Luck Ra, China Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Julieta Nair Calvo y Martita Fort. Completan esta ecléctica nómina famosos como Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Pablo Migliore, Rocío Robles, Martín "Campi" Campilongo, Pablo Giralt y "La Negra" Vernaci. "Tuve que sumarme a último momento, pero vengo a darlo todo en la cocina", confesó entusiasmado Mike Amigorena, quien reemplazó a L-Gante. Algunos concursantes declararon llegar con amplia experiencia doméstica, mientras que otros confesaron abiertamente que deberán aprender a cocinar desde cero para sobrevivir.