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Video: así fue el fuerte accidente de Marta Fort en MasterChef Celebrity

La empresaria tuvo su debut en el reality culinario y tuvo un percance mientras cortaba un ingrediente para su plato estrella. “Una viene divina”, se quejó en referencia a cómo terminó.

¿Qué le pasó a Marta Fort?

¿Qué le pasó a Marta Fort?

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La empresaria Marta Fort tuvo su primer día como participante de MasterChef Celebrity Argentina y tuvo un pequeño accidente mientras manipulaba un cuchillo. Fue un sangrado leve, pero rápidamente la producción accionó para poder curarla y pudo seguir.

La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.
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A la influencer le tocó compartir atril con Sebastián Presta y juntos debían utilizar los ingredientes que estaban ocultos en un cubo de hielo. Una vez que pudieron sacarlos, Marta comenzó a cortar una zanahoria y se cortó.

“Una viene divina al programa, se maquilla, se peina y miren cómo me voy”, contó y mostró la mano curada por los médicos. Luego, como tenía la mano lastimada, tuvo que pedir ayuda en varias ocasiones porque no podía hacer fuerza como para abrir ciertos objetos.

Finalmente, pudo presentar su plato y la crítica fue fuerte: “Está crudo”. Finalmente, la devolución logró ser positiva y pudo subir al balcón, ya que los que quedaron en la cuerda floja son Rocío Robles, Lizy Tagliani, Diego Ramos y Pachu Peña.

La picante pregunta que Wanda Nara le hizo a Luck Ra sobre La Joaqui

El esperado regreso de la competencia MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe tuvo todo tipo de condimentos en su primera noche, y la conductora Wanda Nara no dejó pasar la gran oportunidad para incomodar al cantante Luck Ra, recientemente separado de la artista La Joaqui.

Durante la presentación oficial, la carismática conductora arrinconó al joven músico cordobés y le consultó sin ningún tipo de filtros sobre su expareja: "¿Tenés recuerdos de tu paso por MasterChef Celebrity? ¿Esos recuerdos eran buenos o malos?".

El reconocido artista intentó esquivar la directa alusión a La Joaqui, quien había participado en la temporada anterior del certamen televisivo, y le contestó rápidamente intentando cerrar el tema: "Todos los recuerdos fueron muy buenos, la verdad".

La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

La conductora hizio poner colorado al artista cordobés.

Sin embargo, ante la punzante insistencia de la mediática presentadora, el cuartetero estalló en risas, no aguantó la presión frente a las cámaras y le terminó suplicando piedad con mucho humor: "¡Wanda, por favor, es el primer programa!".

Este fuerte e incómodo cruce en la televisión ocurre justo pocos días después de que la popular cantante urbana lanzara su nueva y sugerente canción que se titula, paradójicamente, "Wanda Nara", alimentando todas las especulaciones de sus seguidores.

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