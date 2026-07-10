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La inesperada reacción de Paula Robles cuando le preguntaron sobre el escándalo de Juanita Tinelli

La bailarina, que suele mantener un perfil alejado de los conflictos, fue interceptada por un cronista y no dudó en dar su punto de vista. ¿Qué dijo?

Paula Robles rompió el silencio.

Paula Robles rompió el silencio.

Paula Robles habló por primera vez del escándalo que involucró a su hija Juanita Tinelli y a su exnovio en un exclusivo boliche de Costanera. La bailarina, conocida por su bajo perfil y su carrera alejada de los conflictos, sorprendió a todos con su inesperada reacción.

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Hasta ahora, la palabra que faltaba era la de Robles, que finalmente habló tras ser interceptada por un cronista de Intrusos. El periodista le preguntó de manera amable si podía hablar con ella, pero su respuesta fue contundente: "No". Entonces, volvió a insistir y le consultó cómo estaba ante lo sucedido, pero ella respondió: "No voy a hablar de nada".

Tras su acotada respuesta, se subió a su auto y esbozó una sonrisa, pero solo le duro unos segundos: justo antes de cerrar la puerta del vehículo, el movilero le nombró a la madre de Bautista Cuiña, el ex de su hija, y todo lo que la mujer dijo sobre el tema en los programas de televisión. "No, no", dijo Robles muy seria, ya sin su clásica sonrisa.

Gentileza: Intrusos

Gentileza: Intrusos

Cómo fue la denuncia de Juanita Tinelli hacía su exnovio Bautista Cuiña

Juanita Tinelli presentó una denuncia contra su expareja tras un presunto hecho de violencia ocurrido en un boliche de la Costanera Norte. Según la denuncia, la influencer aseguró haber sido agredida por el joven dentro del establecimiento ubicado sobre la avenida Costanera.

De acuerdo con la información trascendida, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar, el acusado ya no se encontraba allí. No se confirmó si ambos coincidieron de manera casual en el boliche o si habían asistido juntos acompañados por amigos.

Según las primeras actuaciones, no habría testigos directos del episodio denunciado. Además, pese a la presencia del personal del SAME que acudió al local bailable, Tinelli rechazó ser examinada por el personal médico tras el llamado al 911.

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