En su cierre de campaña, Lula da Silva posó con la icónica remera de "Las Malvinas son argentinas" En medio de la multitudinaria caravana en Río de Janeiro, el presidente de Brasil y aspirante a la reelección en los comicios del domingo, apoyó el reclamo de la soberanía argentina del archipiélago con la frase que inmortalizó la Selección en el Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Lula junto a la remera con la frase "Las Malvinas son argentinas".

En medio de la multitudinaria caravana por el cierre de campaña que protagonizó este viernes Lula da Silva en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, y aspirante a la reelección en los comicios del domingo, se sacó una fotografía con la icónica remera de "Las Malvinas son argentinas".

Sucedió cuando al líder del Partido de los Trabajadores (PT) le arrojaron la indumentaria, la agarró, vio el mensaje y no dudo en levantarla y posar para las fotos y videos en medio de aplausos y gritos. De esta manera, el mandatario apoyó el reclamo de la soberanía argentina del archipiélago con la frase que inmortalizó la Selección en una bandera desplegada en pleno campo de juego luego de ganarle a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

View this post on Instagram La actividad del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) se concentró en una ciudad adversa y donde su principal contrincante, Flavio Bolsonaro se hace fuerte. La caravana fue organizada el movimiento Brasil Listo para Más, que respalda su candidatura y recorrió la Plaza Pío X, en Candelaria.

Cómo sigue el cierre de campaña de Lula en Brasil Por la tarde, el actual mandatario viajará a la ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, para encabezar otra caravana de Brasil Listo para Más junto a Patrus Ananias, candidato del PT al gobierno del estado.