2 de octubre de 2026 Inicio
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Vidal: "Dejamos de darle la espalda al mar, recuperando los puertos y llevamos al mundo nuestra producción"

El gobernador participó de una jornada comercial con compradores europeos. Santa Cruz busca nuevos mercados para su producción pesquera. Puerto Deseado y Caleta Paula son ejes de la estrategia productiva.

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Vidal: Dejamos de darle la espalda al mar, recuperando los puertos y llevamos al mundo nuestra producción

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado por el ministro de Energía y Minería provincial, Jaime Álvarez, participó este viernes en París de la Argentina B2B Week | Seafood Edition France, una jornada comercial que vinculó a empresas pesqueras argentinas con importadores, distribuidores y compradores del mercado francés.

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La actividad formó parte de la agenda internacional desarrollada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y tuvo como eje ampliar los destinos de la producción pesquera, fortalecer vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades para el sector.

Durante la jornada se desarrollaron encuentros de negocios B2B destinados a consolidar la presencia en el mercado europeo de productos del Atlántico Sur, entre ellos el langostino rojo salvaje y la vieira argentina.

“Hoy participamos en París de la Argentina B2B Week | Seafood Edition France, un encuentro que conecta a empresas pesqueras argentinas con importadores y compradores del mercado francés”, señaló Vidal.

La delegación santacruceña estuvo integrada además por el ministro Jaime Álvarez y el secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, quien participó en representación del Consejo Federal Pesquero.

Santa Cruz lleva su producción pesquera al mercado europeo

La provincia ocupa el tercer lugar del país en desembarques pesqueros, con Puerto Deseado y Caleta Paula como puntos estratégicos de una actividad de fuerte impacto en la economía provincial.

En este contexto, la agenda internacional se articula con el proceso de recuperación de la infraestructura portuaria que impulsa el Gobierno provincial, con el objetivo de fortalecer toda la cadena productiva vinculada al mar.

La estrategia apunta a que la recuperación de los puertos se traduzca en más actividad, producción, exportaciones y trabajo genuino para los santacruceños.

Vidal: “Estamos recuperando nuestros puertos”

Durante su participación, el gobernador destacó el proceso de recuperación de la infraestructura portuaria provincial y afirmó:

“Desde que iniciamos la gestión dejamos de darle la espalda al mar. Recibimos del kirchnerismo una infraestructura portuaria abandonada y deteriorada, con sectores que pasaron más de 20 años sin intervenciones estructurales. Decidimos cambiar esa realidad: recuperar nuestros puertos y volver a ponerlos al servicio de la producción y el trabajo de los santacruceños”.

En esa línea, Vidal remarcó que solo en Puerto Deseado se destinan más de $12.800 millones para recuperar su infraestructura, vinculando esa inversión con el objetivo de ampliar la capacidad productiva y comercial de la provincia.

El objetivo de Vidal: más inversiones, producción y trabajo

El gobernador planteó que la recuperación de la infraestructura debe estar acompañada por una estrategia de apertura de mercados y atracción de capital privado.

“Vamos a seguir trabajando para que más inversiones lleguen a nuestra provincia y se traduzcan en más producción y más trabajo para los santacruceños. Santa Cruz tiene todo para crecer. Santa Cruz puede”.

La participación en París forma parte de una agenda orientada a mostrar las capacidades productivas de Santa Cruz y generar oportunidades comerciales e inversiones que permitan ampliar la actividad económica provincial.

Vidal recorrió el Mercado Mayorista de Rungis

Como parte de la agenda en Francia, Vidal acompañó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a otros gobernadores, en una recorrida por el Mercado Mayorista de Rungis, ubicado en las afueras de París.

El Rungis Marché International es presentado en la gacetilla como el mercado mayorista de productos frescos más grande del mundo, con una superficie de 234 hectáreas y sectores destinados a pescados, mariscos, carnes, frutas, verduras, lácteos y otros productos.

La recorrida se realizó durante la madrugada para observar el proceso de llegada, comercialización y distribución de alimentos argentinos en Francia y Europa, con la participación del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y del titular de PromArgentina, Diego Sucalesca.

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