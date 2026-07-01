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Escándalo: se supo la verdad por la que Ian Lucas abandonó el programa de Marley

La renuncia del último ganador de MasterChef al ciclo de viajes generó un fuerte revuelo.

El reciente campeón del reality de cocina abandonó el programa conducido por Marley.

El reciente campeón del reality de cocina abandonó el programa conducido por Marley.

La sorpresiva salida de Ian Lucas de la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley en Por el mundo desató un verdadero revuelo mediático. El influencer y último ganador de MasterChef Celebrity Argentina decidió armar las valijas y abandonar las transmisiones a mitad del certamen deportivo, una determinación que encendió las alarmas y generó todo tipo de especulaciones sobre los verdaderos motivos de su alejamiento.

Las esposas de la Scaloneta habrían marginado a una reconocida cronista deportiva.
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Los detalles de la fuerte interna salieron a la luz a través de América TV, durante la emisión del ciclo Sálvese Quien Pueda. Allí, la periodista Pía Shaw fue la encargada de lanzar la primicia sobre la baja del creador de contenido y revelar su próximo destino laboral: “Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas. Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente”.

La información no tardó en despertar la indignación de Yanina Latorre, quien se encuentra al frente de la conducción del programa de espectáculos y no dudó en calificar la actitud del joven de manera tajante. “¿Por qué no lo dijeron desde un principio? No soporto la irresponsabilidad”, disparó sin filtros la panelista, provocando la inmediata aclaración de Shaw, quien remarcó que la salida estaba contemplada.

A pesar de que el entorno del streamer justificó la partida por cuestiones de agenda, los rumores de un trasfondo mucho más complejo no tardaron en ganar fuerza en el ambiente. Mientras Latorre sentenció con picardía que “consiguió un laburo mejor y se va”, cobraron relevancia las propias declaraciones previas de Ian Lucas, quien ya había manifestado públicamente que Telefe no le abonaba un sueldo y que su participación era puramente por la pantalla, dejando abierta la hipótesis de un desgaste financiero.

Quién ocupará el lugar de Ian Lucas

La elegida para tomar el mando tras la salida de Ian Lucas en Por el mundo es Momi Giardina. La bailarina, humorista y conductora de streaming se sumó de inmediato al equipo liderado por Marley. Su incorporación busca mantener el ritmo dinámico que el programa venía mostrando, conectando rápidamente con la audiencia que sigue el ciclo televisivo paso a paso.

Por otra parte, Vicky Xipolitakis también formará parte del esquema de relevos diseñado por Telefe. La mediática y modelo, quien ya es una vieja conocida del programa y un clásico imán para el rating, se acoplará a la cobertura en los días siguientes. Su presencia promete aportar las cuotas de humor, bloopers y situaciones desopilantes que acostumbra generar cada vez que viaja junto a Marley.

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