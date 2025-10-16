16 de octubre de 2025 Inicio
Donald Trump anunció que se reunirá con Vladimir Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos confirmó que dialogó con su par de Rusia y acordaron un encuentro en Budapest. Además, se refirió a la reunión que mantendrá con Volomidir Zelenski este viernes.

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá en Budapest con su par ruso, Vladimir Putin, con el objetivo de negociar un posible fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Además, destacó el encuentro que mantendrá con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, este viernes.

En su cuenta de la red social Truth Social, Trump expresó que se comunicó este jueves con Putin y expuso que el acuerdo de paz entre Israel y el grupo islamista Hamás fue el eje de la comunicación: "Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, y fue muy productiva. El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según dijo, se ha soñado durante siglos".

"Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania. El presidente Putin agradeció a la primera dama, Melania, su compromiso con los niños. Se mostró muy agradecido y afirmó que este compromiso continuará", agregó en esta línea.

En tanto, confirmó que en la próxima semana se desarrollará una reunión entre asesores: "También dedicamos un tiempo considerable a hablar sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez finalizada la guerra con Ucrania. Al finalizar la llamada, acordamos una reunión de nuestros asesores de alto nivel la próxima semana".

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

"Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán. El lugar de la reunión está por determinar", marcó Trump.

En tal sentido, marcó que acordó un cónclave con Putin para dialogar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania: "El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'ignominiosa' entre Rusia y Ucrania".

Por último, el mandatario de Estados Unidos anunció que se reunirá con Zelensi y anticipó los principales puntos. "El presidente Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de mucho más. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante", expresó.

El recuerdo de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Donald Trump y Vladimir Putin llevaron a cabo una cumbre en agosto Alaska en la que conversaron durante más de tres horas. Apenas un poco después, brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que revelaron que el encuentro resultó muy productivo, aunque no arribaron a ningún acuerdo específico respecto del fin de la guerra que Rusia lleva a cabo con Ucrania desde febrero de 2022.

Se trató de la primera vez que el presidente ruso visitó un país occidental desde que febrero de 2022, cuando ordenó invadir Ucrania y dio comienzo al conflicto bélico que continúa hasta hoy y dejó decenas de miles de muertos.

"Tuvimos una reunión productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo", señaló el mandatario estadounidense.

Luego, Putin expresó: "Siempre hemos considerado a la nación ucraniana como una nación hermana". El presidente ruso advirtió que "todo lo que sucede en Ucrania es una tragedia para nosotros".

"Nuestro país busca una solución sostenible que erradique las raíces del conflicto, proteja los intereses de Rusia y restaure el balance de fuerzas en Europa y en todo el mundo. La seguridad de Ucrania también debe ser asegurada, estamos dispuestos a trabajar en ello", indicó Putin.

"Esperamos que Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de manera constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones e intrigas entre bastidores", reclamó el presidente de Rusia.

Este fue el primer encuentro entre Trump y Putin, desde 2019, y la primera vez que el presidente ruso pisó territorio occidental desde el inicio del conflicto en 2022.

