​El 'General' del estilo: Nicolás Otamendi deslumbró con un look 'oversize' que marca tendencia

El defensor sorprendió con una combinación audaz de prendas informales y detalles personales, consolidando su perfil como referente fuera del campo.

Con un look relajado y moderno, Otamendi demostró que el estilo también juega fuera de la cancha.

Nicolás Otamendi no solo se destaca por su firmeza en la defensa de la Selección argentina , sino también por su presencia fuera del campo. En las últimas horas, el zaguero central fue captado en los pasillos de un estadio con un conjunto casual que rápidamente generó repercusiones en redes sociales. La clave del look: un estilo oversize relajado , con prendas de silueta amplia que combinan comodidad y personalidad.

Luciendo una camisa a cuadros abierta sobre una musculosa blanca ajustada, Otamendi optó por un pantalón marrón holgado con cordón a la vista, completando el outfit con unas zapatillas deportivas en tonos neutros. El toque distintivo vino de la mano de una gorra con la inscripción “Venice” y una actitud descontracturada que refuerza su impronta urbana y auténtica . El look evidencia la influencia del streetwear contemporáneo que pisa fuerte en el universo del fútbol.

Este giro estilístico se alinea con una tendencia que ya se observa en varios referentes del deporte: la apropiación de códigos de moda urbana , cada vez más presentes en vestuarios y pasillos de estadios. En un contexto donde los jugadores también son íconos de estilo, Otamendi demuestra que se puede tener elegancia sin perder la esencia.

A meses de una nueva cita mundialista, el defensor de la selección argentina impone presencia tanto en el fútbol como en el mundo del estilo.

A pesar del buen momento personal que atraviesa, el defensor argentino deberá cumplir una fecha de suspensión en el arranque del Mundial 2026 . Según informó la FIFA en un boletín disciplinario publicado el 7 de octubre, Otamendi fue sancionado con un partido de inhabilitación tras haber sido expulsado frente a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

La tarjeta roja fue consecuencia de una infracción sobre Enner Valencia en una acción considerada como “ocasión manifiesta de gol”. El árbitro Wilmar Roldán no dudó en mostrarle la roja directa, respaldado por el sistema VAR. Además de la suspensión, la AFA deberá abonar una multa de 5.000 francos suizos, equivalente a unos 6.300 dólares.

La normativa de la FIFA establece que las sanciones por expulsiones durante la fase preliminar se trasladan automáticamente a la fase final del Mundial. Por lo tanto, Otamendi no podrá disputar el primer encuentro de la fase de grupos del torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de algunos rumores, una eventual participación en la Finalissima no cuenta como oficial para saldar esta pena, ya que se trata de una competencia bajo la órbita de Conmebol y UEFA.

Nicolás Otamendi El defensor argentino afrontará el inicio del Mundial desde afuera del campo debido a una sanción pendiente, una ausencia que suma un matiz emotivo a su última cita mundialista.

Esta no es la primera vez que sucede algo similar: casos como los de Mario Mandzukic (Croacia) o Freddy Guarín (Colombia) en 2014 sientan precedente. Con 37 años, el central del Benfica ya confirmó que esta será su última participación en una Copa del Mundo, lo que agrega un tinte emotivo a esta inesperada ausencia inicial.