Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

El nombre de Nicolás Paz vuelve a sonar con fuerza en los pasillos del Santiago Bernabéu. El mediocampista argentino, que se formó en las divisiones juveniles del Real Madrid, atraviesa un momento brillante en el fútbol italiano y podría regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente. Su rendimiento en el Como y su consolidación en la Selección Argentina despertaron nuevamente el interés del Merengue, que evalúa ejecutar la cláusula de recompra en los próximos mercados.

El club blanco mantiene el 50% de los derechos económicos del jugador desde su transferencia al Como en 2024, operación que se cerró en seis millones de euros. En ese acuerdo se incluyó una opción para repatriarlo por 9 millones en 2026 o por 10 millones antes del inicio de la temporada siguiente.

Recientemente, fue elegido mejor jugador sub-23 de la Serie A en la última temporada y arrancó el nuevo campeonato con tres goles y tres asistencias en seis partidos, siendo pieza clave en el ataque del Como. Su crecimiento sostenido también lo llevó a ganarse un lugar estable en las convocatorias de Lionel Scaloni, con quien entrena en Miami de cara a los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.

El club español también sigue de cerca otros talentos surgidos de su cantera, como Chema Andrés, hoy en el Stuttgart, pero es el caso de Nico Paz el que más entusiasma a la dirigencia. Su proyección, su vínculo con la institución y su madurez futbolística lo ubican como uno de los nombres jóvenes más prometedores para integrar pronto el equipo.

Nico Paz en Como

El paso de Nico Paz por Real Madrid El mediocampista comenzó su carrera profesional en el Real Madrid Castilla, filial del club principal, donde disputó tres temporadas con un muy buen desempeño. Entre 2021 y 2024 acumuló 54 partidos, 12 goles y 8 asistencias, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del equipo dirigido por Raúl González. Su evolución en el filial le abrió las puertas del primer equipo durante la temporada 2023-24, donde sumó minutos en siete encuentros oficiales y marcó un gol. Nico Paz.jfif Su técnica, visión de juego y capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos llamaron la atención del cuerpo técnico del primer equipo. Aunque su salida al fútbol italiano buscó darle continuidad y experiencia, nunca dejaron de seguir su progreso.