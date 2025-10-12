12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

El mediocampista podría volver al club que lo formó luego de su gran temporada en Italia.

Por
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Instagram: frankitocarboni_

El nombre de Nicolás Paz vuelve a sonar con fuerza en los pasillos del Santiago Bernabéu. El mediocampista argentino, que se formó en las divisiones juveniles del Real Madrid, atraviesa un momento brillante en el fútbol italiano y podría regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente. Su rendimiento en el Como y su consolidación en la Selección Argentina despertaron nuevamente el interés del Merengue, que evalúa ejecutar la cláusula de recompra en los próximos mercados.

A lo largo de su trayectoria, ganó títulos en todas las ligas donde jugó, además de consagrarse con Portugal en torneos internacionales. 
Te puede interesar:

Cristiano Ronaldo reveló en qué club le gustaría terminar su carrera

El club blanco mantiene el 50% de los derechos económicos del jugador desde su transferencia al Como en 2024, operación que se cerró en seis millones de euros. En ese acuerdo se incluyó una opción para repatriarlo por 9 millones en 2026 o por 10 millones antes del inicio de la temporada siguiente.

Recientemente, fue elegido mejor jugador sub-23 de la Serie A en la última temporada y arrancó el nuevo campeonato con tres goles y tres asistencias en seis partidos, siendo pieza clave en el ataque del Como. Su crecimiento sostenido también lo llevó a ganarse un lugar estable en las convocatorias de Lionel Scaloni, con quien entrena en Miami de cara a los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico.

El club español también sigue de cerca otros talentos surgidos de su cantera, como Chema Andrés, hoy en el Stuttgart, pero es el caso de Nico Paz el que más entusiasma a la dirigencia. Su proyección, su vínculo con la institución y su madurez futbolística lo ubican como uno de los nombres jóvenes más prometedores para integrar pronto el equipo.

Nico Paz en Como

El paso de Nico Paz por Real Madrid

El mediocampista comenzó su carrera profesional en el Real Madrid Castilla, filial del club principal, donde disputó tres temporadas con un muy buen desempeño. Entre 2021 y 2024 acumuló 54 partidos, 12 goles y 8 asistencias, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del equipo dirigido por Raúl González. Su evolución en el filial le abrió las puertas del primer equipo durante la temporada 2023-24, donde sumó minutos en siete encuentros oficiales y marcó un gol.

Nico Paz.jfif

Su técnica, visión de juego y capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos llamaron la atención del cuerpo técnico del primer equipo. Aunque su salida al fútbol italiano buscó darle continuidad y experiencia, nunca dejaron de seguir su progreso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River recibirá este domingo desde las 19:15 al Sarmiento de Lucas Pratto

River quiere volver al triunfo en el torneo ante Sarmiento de Junín

Maher Carrizo festeja su gol ante México: no estará en semifinales, por acumular amarillas.

La Selección Sub 20 se clasificó a semifinales del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

El goleador Alejo Véliz mira el cielo y le dedida su tanto a Miguelo.

"Son momentos": el conmovedor homenaje de Rosario Central a Russo, tras el gol de Alejo Véliz

Bruno Zuculini, la figura del partido, festeja su doblete en el Lencho Sola.
play

Racing volvió a sonreir: venció por 3-1 a Banfield en el Sur y sueña con los playoffs

El plantel del Lobo mendocino grita campeón, tras levantar el trofeo.
play

¡Histórico ascenso! Gimnasia de Mendoza le ganó por penales la final a Dep. Madryn y volverá a Primera tras 41 años

La Argentina sacó chapa de candidato frente a México.
play

La Selección Sub 20 le ganó bien a México por 2-0 en Santiago y pasó a semifinales tras 18 años

Rating Cero

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.
play

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

últimas noticias

La configuración es reversible y ofrece mayor control sobre la información personal.

Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

Hace 6 minutos
Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Hace 17 minutos
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Hace 26 minutos
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

Hace 38 minutos
play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

Hace 42 minutos