16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

El vehículo en el que viajaba el exgobernador y actual candidato a senador de Fuerza Patria recibió un impacto de bala mientras transitaba por la ruta provincial 5, de Orán hacia General Pizarro. El hecho ocurrió el miércoles a la mañana y no hubo heridos. Ya fue radicada la denuncia e investiga la Justicia.

Por

La Toyota Hilux gris pertenece a un frigorífico de Urtubey.

El vehículo en el que se trasladaba el exgobernador de Salta y actual candidato a senador por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue objeto de un atentado con arma de fuego a pocos días de las elecciones legislativas. El suceso, que no arrojó heridos, generó una inmediata conmoción en el ámbito político, en plena recta final de la campaña.

El presidente Javier Milei dijo que Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo.
Te puede interesar:

Milei volvió a defender el rumbo económico: "Todavía falta, pero vamos en el camino correcto"

El incidente tuvo lugar el miércoles por la mañana en la Ruta Provincial 5, mientras la camioneta circulaba desde la localidad de Orán con destino a General Pizarro, en el norte de la provincia de Salta. De acuerdo con los primeros reportes policiales, el impacto se produjo contra una de las ventanillas traseras del rodado, rompiendo completamente el cristal.

Al momento del ataque, cuatro personas se encontraban en el interior del vehículo. Además de Urtubey, quien ocupaba el asiento trasero derecho, viajaban el chofer y secretario, Carlos María García Bes (quien conducía), y otros dos acompañantes identificados como Arnaldo López y Joaquín Guzmán quien se encontraba en la parte trasera izquierda, la zona donde impactó el proyectil.

juan manuel urtubey

La denuncia penal fue formalizada horas después del incidente por el chofer, Carlos María García Bes, en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo. El rodado atacado es una camioneta Toyota Hilux de color gris, cuya titularidad corresponde a la empresa “Frigorífico del NOA S.A.”, propiedad de Urtubey.

En el acta policial, el denunciante dejó constancia expresa de que el daño fue provocado por un disparo de arma de fuego, desestimando la posibilidad de que se tratara de un simple impacto de proyectil. Pese a la gravedad del hecho y el riesgo inherente, las autoridades confirmaron que la totalidad de los ocupantes resultaron ilesos.

La Fiscalía Penal de San Lorenzo tomó intervención en la causa, que fue caratulada inicialmente como “Daños” y busca identificar a los autores del disparo.

Noticias relacionadas

Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Polémicas declaraciones de Karen Reichardt sobre el peronismo: "Es una enfermedad mental"

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

La polémica afirmación de Patricia Bullrich contra los gobernadores: "Cada diez minutos piden plata"

Milei se puso al frente de la campaña tras el narcoescándalo.

Milei vuelve este viernes a la campaña en Tres de Febrero y cerrará el próximo jueves en Rosario

El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

El Gobierno anunció la firma de un acuerdo con el FBI para reforzar la cooperación antiterrorista

Axel Kicillof y Cristina Kirchner.

Día de la Lealtad: con distintos actos, el peronismo busca mostrarse en sintonía de cara a octubre

Una denuncia que sacude al organismo.

Denuncian a altos funcionarios de la ANSES por presuntas maniobras de corrupción y direccionamiento de contratos

Rating Cero

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.
play

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.
play

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

últimas noticias

Las periodistas contaron que fueron víctimas de un acosador sexual.

Soledad Larghi denunció la violenta amenaza de un acosador: "Te voy a ir a buscar"

Hace 37 minutos
La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

Hace 39 minutos
play

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

Hace 48 minutos
El presidente Javier Milei dijo que Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo.

Milei volvió a defender el rumbo económico: "Todavía falta, pero vamos en el camino correcto"

Hace 49 minutos
Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Polémicas declaraciones de Karen Reichardt sobre el peronismo: "Es una enfermedad mental"

Hace 1 hora