Locho Loccisano reveló a su nueva pareja y sorprendió a todos: quién es El integrante de La cocina rebelde asistió a la función de prensa acompañado por su nueva pareja, con quien se mostró muy cercano durante toda la velada. Agregar C5N en









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La función de prensa de Drácula 2, Resurrección en el Hipódromo de San Isidro fue el escenario del debut mediático de Lucas Loccisano junto a su nueva pareja.

El periodista se mostró por primera vez en público con Agustina Arias, generando gran atención entre los presentes y la prensa.

Aunque mantuvieron un perfil bajo, la pareja evidenció complicidad y cercanía durante toda la velada.

Loccisano incluso contó que Arias lo ayudó con su look, confirmando el buen momento que atraviesan. La función de prensa de Drácula 2, Resurrección, realizada en el Hipódromo de San Isidro, se convirtió en el escenario de un esperado debut mediático. Entre las numerosas figuras que asistieron al evento, una de las presencias que más llamó la atención fue la de Lucas 'Locho' Loccisano, quien eligió la ocasión para mostrarse públicamente por primera vez junto a su nueva pareja, Agustina Arias.

La llegada de ambos no pasó inadvertida y rápidamente despertó el interés de fotógrafos y cronistas presentes en la velada. Aunque la pareja optó por mantener un perfil discreto durante gran parte del evento, su aparición generó gran expectativa entre los invitados y se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

Pese a la reserva con la que se manejaron, la complicidad entre ellos quedó en evidencia a través de gestos y momentos compartidos a lo largo de la función. La naturalidad con la que se mostraron juntos y la cercanía que exhibieron frente a las cámaras terminaron por confirmar el buen momento que atraviesan, convirtiéndose en uno de los focos de atención de una noche marcada por el espectáculo y la expectativa teatral.

Quién es la nueva pareja de Locho Loccisano Agustina Arias es la mujer que comenzó una relación sentimental con Lucas 'Locho' Loccisano, periodista e integrante de La cocina rebelde. El romance se hizo público durante la función de prensa de Drácula 2, Resurrección, evento en el que la pareja decidió mostrarse junta por primera vez ante los medios y captar rápidamente la atención de fotógrafos y cronistas.

El dramático pedido de la mamá de Locho de El Hotel de los Famosos La presentación pública permitió conocer algunos detalles sobre el rol que Agustina ocupa en la vida del conductor. Durante la velada, Locho reveló con humor que su pareja se encargó de asesorarlo con su look para la ocasión y expresó: "Hoy estoy vestido por Agustina Arias". Además, contó que ella se desempeña en el área comercial, dejando entrever una dinámica de apoyo y compañerismo dentro de la relación.