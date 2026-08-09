Este es el mejor truco casero para eliminar el olor a humedad en la ropa Una preparación fácil de hacer puede convertirse en una aliada para mantener las prendas con un aroma más agradable durante los días húmedos. Por Agregar C5N en









Así podés eliminar el olor a humedad en la ropa. Sanytol

El olor a humedad en la ropa suele aparecer cuando las prendas tardan demasiado en secarse.

Un creador de contenido compartió una alternativa casera para combatir este problema.

La preparación puede utilizarse de distintas maneras según el momento del lavado o del secado.

También existen hábitos sencillos que ayudan a prevenir los malos olores en las prendas. El olor a humedad en la ropa es uno de los problemas más comunes al momento de lavar y secar prendas, especialmente durante los días con mucha humedad o poca ventilación. Aunque el lavarropas facilita la limpieza diaria, no siempre evita que aparezcan aromas desagradables cuando la ropa tarda demasiado en secarse.

Frente a esta situación, muchas personas recurren a soluciones caseras con ingredientes fáciles de conseguir en casa. En redes sociales se popularizó una mezcla que busca ayudar a eliminar ese olor y dejar las prendas con una fragancia más agradable.

El truco para evitar que la ropa tome olor a humedad. OkDiario El truco fue compartido por Exequiel Suppa, conocido como El chico de los tips en Instagram, donde explicó una preparación sencilla con tres elementos habituales. Según mostró en su publicación, la combinación puede utilizarse tanto durante el lavado como después, cuando la ropa ya fue tendida.

Cómo eliminar el olor a humedad en tu ropa Para preparar esta mezcla casera se necesita vinagre blanco, suavizante y agua. La preparación consiste en colocar los ingredientes dentro de una botella, utilizando un embudo para evitar derrames, y luego agitar bien hasta integrarlos por completo.

En el video, Suppa mostró una proporción aproximada con un vaso de vinagre blanco, uno de suavizante y agua hasta completar un litro de producto. El resultado puede aplicarse en el lavarropas, colocándolo en el compartimento del suavizante para acompañar el proceso de lavado.