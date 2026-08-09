9 de agosto de 2026 Inicio
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Huracán se quedó con un clásico caliente y le ganó 2-0 a San Lorenzo en el Bajo Flores

El Globo se impuso en el estadio Pedro Bidegain con un doblete de Jordy Caicedo y consiguió su segundo triunfo en el Torneo Clausura 2026. Orlando Gill fue expulsado en el Ciclón durante el segundo tiempo por agredir a Lucas Blondel.

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Huracán se impuso en el Bajo Flores contra San Lorenzo.

Huracán se impuso en el Bajo Flores contra San Lorenzo.

El Gráfico

Huracán derrotó 2-0 a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, por lo que se quedó con un caliente Clásico de Barrio a través de un doblete del ecuatoriano Jordy Caicedo. De esta manera, el Globo sumó su segundo triunfo en el campeonato, mientras que el Ciclón profundizó su complicado presente ya que se ubica último en la Zona A.

Jordy Caicedo generó un caos en el Nuevo Gasómetro.
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Video: el provocador festejo de Jordy Caicedo que hizo explotar a San Lorenzo en el clásico

El Ciclón contó con las chances de gol más nítidas durante una gran parte del primer tiempo, aunque no superó la resistencia del Hernán Galíndez, ya que el arquero volvió a ser uno de los puntos altos del conjunto de Diego Martínez. No obstante, el Globo expuso su eficacia en el tiempo adicionado del primer tiempo y Caicedo aprovechó un rebote luego de un rechazo de Orlando Gill, con el que el equipo visitante se fue al entretiempo arriba en el marcador.

En este marco, el elenco de Néstor Gorosito buscó reaccionar en el complemento pero tuvo pocas situaciones para empatar el partido, ya que Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, quienes fueron determinantes en otros partidos, contaron con escasas intervenciones. Por su parte, Huracán lastimó a la defensa de San Lorenzo de contraataque y Caicedo amplió la ventaja a los 12 minutos del segundo tiempo con un disparo cruzado después de un pase de Facundo Kalinger.

En tanto, el encuentro se tornó más cuesta arriba para los de Gorosito debido a que el árbitro Darío Herrera expulsó a Gill por golpear con su cabeza a Lucas Blondel en el marco de un enfrentamiento entre los futbolistas por un provocador festejo de Caicedo, quien realizó el Topo Gigio frente a la hinchada local.

Hurac&aacute;n se impuso en el Bajo Flores contra San Lorenzo.

Huracán se impuso en el Bajo Flores contra San Lorenzo.

Con un jugador menos, San Lorenzo quedó condicionado y ya no pudo encontrar el camino para descontar. Huracán controló los minutos finales y se llevó una victoria que le permitió volver a ganar como visitante ante el Ciclón por primera vez desde el 9 de diciembre de 2001, cuando Emanuel Villa había marcado el gol del triunfo.

Con el triunfo sobre el Ciclón, el Globo se ubica en el cuarto lugar de la Zona B del Torneo Clausura con siete puntos después de dos triunfos, un empate y una derrota. Ahora, visitará a Sarmiento de Junín el domingo desde las 15.

Por su parte, el equipo de Gorosito se sitúa en la última posición de la Zona A con tres unidades, luego de una victoria y tres caídas. Su próximo partido será contra Unión de Santa Fe, que se disputará el sábado desde las 14:30 en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2026: formaciones

  • San Lorenzo: Orlando Gill; Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Alejo Córdoba; Nicolás Blanco, Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.
  • Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Rodrigo Fernández Cedrés. Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Mirá los goles de Huracán a San Lorenzo

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