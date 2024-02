Escándalo en Gran Hermano 2023: el novio de Zoe apuntó contra su suegra con un fuerte descargo

Continuando con su revelación, la madre de la participante aseguró: "Si ella vive conmigo y está haciendo al menos un curso, él tiene que mantenerla hasta los 27 años, por más que Zoe trabaje. Se me revuelve la vida a mí con esto, porque si se va Zoe, yo me quedo sola con mi hijo". Así, dejó en claro que su planificación económica familiar incluye a su hija.

Para finalizar, llegó lo más llamativo del audio: "Si mi hija se va a vivir sola, no me estaría dando una mano en que yo recupere toda la plata que gasté y todo lo que me rompí el ort* para mantenerlos a ellos sola. Entonces si Manuel la convence de que se vaya a vivir sola, a mí me cag* todo eso".

A raíz de estos audios, Manuel explotó en su cuenta de X: "Ahora entiendo y me cierra absolutamente todo, por lo que voy a hacer un descargo a la brevedad exponiendo muchas cosas que me vengo guardando desde que empezó el programa por miedo y por querer respetar a mi pareja". De esta manera, dejó a todos los fans de Zoe pendientes de sus palabras.

Gran Hermano 2023 novio Zoe Bogach post contra Aixa El fuerte cruce de Manuel a Aixa. X (ex Twitter)

Fuerte acusación de fraude contra Gran Hermano 2023: "Estos fueron los porcentajes reales..."

Gran Hermano 2023 quedó muy mal parado tras el repechaje, ya que aseguran que la producción tocó los resultados para que Denisse González no vuelva a la casa, lo que tomó a todos por sorpresa teniendo en cuenta las encuestas.