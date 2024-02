El repechaje trajo de nuevo a Catalina Gorostidi, Joel Ojeda e Isabel de Negri y sorprendió a la casa de Gran Hermano . Pero desde la producción les bajaron línea para que no revelen ninguna información del afuera con el fin de que no se rompa el aislamiento. Sin embargo, alguien lo incumplió y puede llevar a la expulsión.

Sucede que Isabel le dio un supuesto mensaje a Lisandro de parte de su novia y le pidió que se aleje de la cocina. Licha no quiso hacer caso a lo que decía y le pidió que no se exponga de esa manera. Fue entonces cuando le contó que eso que quería decir se lo pidió su novia y le hizo la mímica del nombre.

Ya está en placa, no podrá nominar ni ser salvada por el líder.

Eso fue evaluado por la producción y determinaron que se trataba de una infracción. “Me tomé el trabajo de revisar en detalle y haciendo mímica revelaste que el mensaje venía de Mili, su novia. Antes de tu ingreso, se te dejo muy clara la disposición”.

Y agregó: “Decidiste transgredirla y lo peor es que fue haciendo mímica. Debido a esta desobediencia, te informo que ya estás nominada, no podrás votar ni ser salvada por el líder de la semana. Si volviese a pasar, tomaré otras medidas”, indicó GH.

Fue entonces que luego Santiago del Moro reveló ante las cámaras que la próxima vez que infrinja el resultado iba a ser expulsada directamente: “Sin valijas, sin nada”. ¿Se hará real? De esta manera, ingresará Sabrina, la próxima en sumar más votos.

Fuerte acusación de fraude contra Gran Hermano 2023: "Estos fueron los porcentajes reales..."

Gran Hermano 2023 quedó muy mal parado tras el repechaje, ya que aseguran que la producción tocó los resultados para que Denisse González no vuelva a la casa, lo que tomó a todos por sorpresa teniendo en cuenta las encuestas.

Según informó el usuario @TuChismeShow a través de X (ex Twitter), los verdaderos resultados fueron los siguientes: "Catalina 18,7%, Joel 13,1%, Denisse 11,8%, Isabel 11,2%, Sabrina 10,6%, Lucía 10,4%, Alan 8,7%, Axel 5,6%, Florencia 4,2%, Hernán 3,3% y Williams 0,3%". De esta manera, aseguró que hubo fraude en el repechaje.

Si esto hubiera sido así, quien debería haber conseguido el tercer lugar para volver a Gran Hermano 2023 tendría que haber sido Denisse González por ese 0,6% de más. Pero eso no ocurrió y no solo no salió cuarta, sino que terminó quinta y tampoco podría volver en caso de una expulsión.