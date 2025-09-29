Quiénes son todos los nominados a los Martín Fierro 2025: hay varias sorpresas La ceremonia premiará a los mejores talentos y producciones de la televisión argentina del 2024, con Telefe como principal favorito.







Los Martín Fierro 2025 tienen varios favoritos para las estatuillas. Redes sociales

La 53° edición de los Martín Fierro de televisión se llevará a cabo este lunes 29 de septiembre y hay mucha expectativa por conocer a todos los ganadores, de forma que el canal encargado de la transmisión anunció una extensa previa de cara al galardón que incluirá al mundo del streaming.

Con la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia premiará a los mejores talentos y producciones de la televisión argentina del 2024 y lo harán desde el Hilton Buenos Aires. Para esta ocasión, la transmisión oficial de los Martín Fierro en vivo estará únicamente en manos de Telefe, por lo que se llevarán la gran mayoría del rating nocturno.

Para esta 53° edición, la cobertura del evento comenzará con una previa a las 17:00 hrs, la cual estará conducida por Pía Shaw y Sofía Martínez. Luego, a las 19:00 hrs, será el momento de la alfombra roja con Iván de Pineda, Zaira Nara, Romina "Momi" Giardina, Santiago Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones.

Martín Fierro Santiago del Moro Santiago del Moro volverá a conducir los Martín Fierro. Redes sociales

Así, aproximadamente a las 21:00 hrs, Santiago del Moro recibirá la posta y comenzará con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, recién está pautado para media hora después de la medianoche, es decir a las 00:30 hrs, aunque esto suele cambiar con el transcurso del programa.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025 Reality Cantando (América TV).

Gran Hermano (Telefe).

Survivor: Expedición Robinson (Telefe). Jurados Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos - Telefe).

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino (Cantando - América TV).

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz (El gran premio de la cocina - El Trece). Interés general La noche de Mirtha (El Trece).

Nara que ver (El Nueve).

Susana Giménez (Telefe). Noticiero nocturno América noticias (América TV).

Telefe noticias (Telefe).

Telenoche (El Trece). Labor periodística femenina Carolina Amoroso (Telenoche – El Trece).

Soledad Larghi (América noticias – América TV).

Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve).

Gisele Sousa Dias (Telefe noticias – Telefe). Labor periodística masculina Rodolfo Barili (Telefe noticias - Telefe).

Nelson Castro (Telenoche – El Trece).

Claudio Rígoli (Telenueve Central – El Nueve). Ficción El encargado (El Trece).

El método (El Nueve).

Iosi, el espía arrepentido (El Trece).

Margarita (Telefe). Magazine A la Barbarossa (Telefe).

Cortá por Lozano (Telefe).

DDM (América TV).

Mañanísima (El Trece). Big Show Bake Off Famosos (Telefe).

La noche perfecta (El Trece).

Noche al dente (América TV). Labor en conducción femenina Juana Viale (Almorzando con Juana – El Trece).

Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe).

Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe).

Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe).

Mariana Fabbiani (DDM – América TV).

Pamela David (Desayuno Americano – América TV). Labor conducción masculina Darío Barassi (¡Ahora caigo! – El Trece).

Iván de Pineda (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefe).

Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe).

Guido Kaczka (Los 8 escalones - El Trece). Panelista Diego García Sáez (Todas las tardes - El Nueve).

David Kavlin (Todas las tardes - El Nueve).

Luis Bremer (A la tarde – América TV).

Pía Shaw (A la Barbarossa – Telefe). Entretenimientos ¡Ahora caigo! (El Trece).

Escape perfecto (Telefe).

Los 8 escalones (El Trece). Cronista / Movilero Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa – Telefe).

Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – El Trece).

Daniel Roggiano (El noticiero de la gente - Telefe).

Oliver Quiroz (A la tarde – América TV). Humorístico / de actualidad Bendita (El Nueve).

Pares de comedia (NET TV).

Pasó en América (América TV). Actor protagonista de ficción Guillermo Francella (El encargado – El Trece).

Gabriel Goity (El encargado – El Trece).

Benjamín Vicuña (Terapia alternativa – El Trece). Actriz protagonista de ficción Isabel Macedo (Margarita – Telefe).

Natalia Oreiro (Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido – El Trece).

Carla Peterson (Terapia alternativa – El Trece). Actor de Reparto Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – El Trece).

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece).

Rafael Ferro (Margarita – Telefe). Actriz de Reparto Julia Calvo (Margarita – Telefe).

Romina Gaetani (Buenos chicos – El Trece).

Verónica Llinás (El fin del amor – El Trece). Periodístico LAM (América TV).

GPS (América TV).

A la tarde (América TV). Producción integral Bake Off Famosos (Telefe).

Survivor: Expedición Robinson (Telefe).

Telenueve Central (El Nueve). Gastronomía Ariel en su salsa (Telefe).

Comer para creer (América TV).

Qué mañana! (El Nueve). Revelación Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy).

Mora Bianchi (Margarita – Telefe – personaje: Margarita).

Ramiro "Toti" Spangenberg (Margarita – Telefe – personaje: Merlín). Labor humorística Marcos "Bicho" Gómez (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública).

Gustavo "Peto" Menahem (La noche perfecta – El Trece).

Nazareno Móttola (La peña de Morfi y Susana Giménez – Telefe). Musical La peña de Morfi (Telefe).

Pasión de sábado (América TV).

Planeta 9 (El Nueve). Noticiero diurno Arriba argentinos (El Trece).

El noticiero de la gente (Telefe).

Telenueve al mediodía (El Nueve). Deportivo Carburando (El Trece).

CONMEBOL Libertadores (Telefe).

Copa América (Telefe).

Juegos Olímpicos de París 2024 (Televisión Pública). Autor / Guionista Sebastián Borensztein, Andrés Gelós, Natacha Caravia, Sergio Dubcovsky y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – El Trece).

Leandro Calderone y Cris Morena (Margarita – Telefe).

(Margarita – Telefe). Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El encargado – El Trece). Director Eduardo Ripari y Mariano Ardanaz (Margarita – Telefe).

Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – El Trece).

Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado y Terapia alternativa – El Trece). Director de No Ficción Lucas Arecco (LAM y Cantando – América TV).

Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe).

Sergio Zaraza (Survivor: Expedición Robinson – Telefe). Branded Content El gran bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe).

Historias de estación (AXION – Lele Cristobal - Telefe).

Que nadie se quede afuera (Citroën C3 - Telefe). Cultural / Educativo Argentina de película (América TV) - Teté Coustarot.

Proyecto Tierras (Telefe) - Germán Martitegui.

Tecno tendencias (América TV) - Fernando Carolei. Viajes/Turismo Iván de viaje (Telefe) - Iván de Pineda.

Resto del mundo (El Trece) - Federico Bal.

Tenés que ir!!! (El Nueve) - Hernán Lirio. Programa de Servicios ADN, buena salud (Televisión Pública) - Milton Dan y Mariana Kersz.

BA Emergencias (El Nueve).

Intelexis mujer (NET TV). Aviso publicitario Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia GUT.

Felicitá, Preferido Molinos Río de La Plata – Agencia La América.

Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis.

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla.