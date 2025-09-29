IR A
Quiénes son todos los nominados a los Martín Fierro 2025: hay varias sorpresas

La ceremonia premiará a los mejores talentos y producciones de la televisión argentina del 2024, con Telefe como principal favorito.

Los Martín Fierro 2025 tienen varios favoritos para las estatuillas.

Los Martín Fierro 2025 llegan con mucha expectativa por conocer a los ganadores.
Llegan los Martín Fierro 2025: cuándo y dónde ver el galardón de la televisión

Con la conducción de Santiago del Moro, la ceremonia premiará a los mejores talentos y producciones de la televisión argentina del 2024 y lo harán desde el Hilton Buenos Aires. Para esta ocasión, la transmisión oficial de los Martín Fierro en vivo estará únicamente en manos de Telefe, por lo que se llevarán la gran mayoría del rating nocturno.

Para esta 53° edición, la cobertura del evento comenzará con una previa a las 17:00 hrs, la cual estará conducida por Pía Shaw y Sofía Martínez. Luego, a las 19:00 hrs, será el momento de la alfombra roja con Iván de Pineda, Zaira Nara, Romina "Momi" Giardina, Santiago Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones.

Martín Fierro Santiago del Moro
Santiago del Moro volverá a conducir los Martín Fierro.

Así, aproximadamente a las 21:00 hrs, Santiago del Moro recibirá la posta y comenzará con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro, recién está pautado para media hora después de la medianoche, es decir a las 00:30 hrs, aunque esto suele cambiar con el transcurso del programa.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro 2025

Reality

  • Cantando (América TV).
  • Gran Hermano (Telefe).
  • Survivor: Expedición Robinson (Telefe).

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos - Telefe).
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino (Cantando - América TV).
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz (El gran premio de la cocina - El Trece).

Interés general

  • La noche de Mirtha (El Trece).
  • Nara que ver (El Nueve).
  • Susana Giménez (Telefe).

Noticiero nocturno

  • América noticias (América TV).
  • Telefe noticias (Telefe).
  • Telenoche (El Trece).

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso (Telenoche – El Trece).
  • Soledad Larghi (América noticias – América TV).
  • Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve).
  • Gisele Sousa Dias (Telefe noticias – Telefe).

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili (Telefe noticias - Telefe).
  • Nelson Castro (Telenoche – El Trece).
  • Claudio Rígoli (Telenueve Central – El Nueve).

Ficción

  • El encargado (El Trece).
  • El método (El Nueve).
  • Iosi, el espía arrepentido (El Trece).
  • Margarita (Telefe).

Magazine

  • A la Barbarossa (Telefe).
  • Cortá por Lozano (Telefe).
  • DDM (América TV).
  • Mañanísima (El Trece).

Big Show

  • Bake Off Famosos (Telefe).
  • La noche perfecta (El Trece).
  • Noche al dente (América TV).

Labor en conducción femenina

  • Juana Viale (Almorzando con Juana – El Trece).
  • Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe).
  • Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe).
  • Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe).
  • Mariana Fabbiani (DDM – América TV).
  • Pamela David (Desayuno Americano – América TV).

Labor conducción masculina

  • Darío Barassi (¡Ahora caigo! – El Trece).
  • Iván de Pineda (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefe).
  • Santiago del Moro (Gran Hermano - Telefe).
  • Guido Kaczka (Los 8 escalones - El Trece).

Panelista

  • Diego García Sáez (Todas las tardes - El Nueve).
  • David Kavlin (Todas las tardes - El Nueve).
  • Luis Bremer (A la tarde – América TV).
  • Pía Shaw (A la Barbarossa – Telefe).

Entretenimientos

  • ¡Ahora caigo! (El Trece).
  • Escape perfecto (Telefe).
  • Los 8 escalones (El Trece).

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa – Telefe).
  • Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – El Trece).
  • Daniel Roggiano (El noticiero de la gente - Telefe).
  • Oliver Quiroz (A la tarde – América TV).

Humorístico / de actualidad

  • Bendita (El Nueve).
  • Pares de comedia (NET TV).
  • Pasó en América (América TV).

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella (El encargado – El Trece).
  • Gabriel Goity (El encargado – El Trece).
  • Benjamín Vicuña (Terapia alternativa – El Trece).

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo (Margarita – Telefe).
  • Natalia Oreiro (Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido – El Trece).
  • Carla Peterson (Terapia alternativa – El Trece).

Actor de Reparto

  • Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – El Trece).
  • Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece).
  • Rafael Ferro (Margarita – Telefe).

Actriz de Reparto

  • Julia Calvo (Margarita – Telefe).
  • Romina Gaetani (Buenos chicos – El Trece).
  • Verónica Llinás (El fin del amor – El Trece).

Periodístico

  • LAM (América TV).
  • GPS (América TV).
  • A la tarde (América TV).

Producción integral

  • Bake Off Famosos (Telefe).
  • Survivor: Expedición Robinson (Telefe).
  • Telenueve Central (El Nueve).

Gastronomía

  • Ariel en su salsa (Telefe).
  • Comer para creer (América TV).
  • Qué mañana! (El Nueve).

Revelación

  • Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy).
  • Mora Bianchi (Margarita – Telefe – personaje: Margarita).
  • Ramiro "Toti" Spangenberg (Margarita – Telefe – personaje: Merlín).

Labor humorística

  • Marcos "Bicho" Gómez (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública).
  • Gustavo "Peto" Menahem (La noche perfecta – El Trece).
  • Nazareno Móttola (La peña de Morfi y Susana Giménez – Telefe).

Musical

  • La peña de Morfi (Telefe).
  • Pasión de sábado (América TV).
  • Planeta 9 (El Nueve).

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos (El Trece).
  • El noticiero de la gente (Telefe).
  • Telenueve al mediodía (El Nueve).

Deportivo

  • Carburando (El Trece).
  • CONMEBOL Libertadores (Telefe).
  • Copa América (Telefe).
  • Juegos Olímpicos de París 2024 (Televisión Pública).

Autor / Guionista

  • Sebastián Borensztein, Andrés Gelós, Natacha Caravia, Sergio Dubcovsky y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – El Trece).
  • Leandro Calderone y Cris Morena (Margarita – Telefe).
  • Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El encargado – El Trece).

Director

  • Eduardo Ripari y Mariano Ardanaz (Margarita – Telefe).
  • Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – El Trece).
  • Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado y Terapia alternativa – El Trece).

Director de No Ficción

  • Lucas Arecco (LAM y Cantando – América TV).
  • Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe).
  • Sergio Zaraza (Survivor: Expedición Robinson – Telefe).

Branded Content

  • El gran bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe).
  • Historias de estación (AXION – Lele Cristobal - Telefe).
  • Que nadie se quede afuera (Citroën C3 - Telefe).

Cultural / Educativo

  • Argentina de película (América TV) - Teté Coustarot.
  • Proyecto Tierras (Telefe) - Germán Martitegui.
  • Tecno tendencias (América TV) - Fernando Carolei.

Viajes/Turismo

  • Iván de viaje (Telefe) - Iván de Pineda.
  • Resto del mundo (El Trece) - Federico Bal.
  • Tenés que ir!!! (El Nueve) - Hernán Lirio.

Programa de Servicios

  • ADN, buena salud (Televisión Pública) - Milton Dan y Mariana Kersz.
  • BA Emergencias (El Nueve).
  • Intelexis mujer (NET TV).

Aviso publicitario

  • Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia GUT.
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de La Plata – Agencia La América.
  • Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis.
  • Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla.
