IR A
IR A

El impactante fenómeno paranormal que se vivió en vivo en un programa de El Trece

Sucedió en un ciclo de espectáculos donde se registraron varias experiencias fuera de lo común, tal como pasó con Graciela Alfano con el tema de Queen.

Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar.

Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar.

Redes Sociales

Otra vez las cámaras de televisión captaron sucesos paranormales en un set de grabación. Sucedió en el programa Puro Show, en El Trece, y uno de los panelistas aseguró: "Casi me muero de un infarto".

La pareja real aprovecha este período de descanso en familia fuera del país.
Te puede interesar:

Idas, vueltas y un destino real: cómo fue la verdadera unión de Kate Middleton y el príncipe William

Tal como sucedió con Graciel Alfano en Intrusos, en América, cuando se disparó el tema Mamma mía de Queen, ahora pasó que los conductores Pampito y Matías Vázquez, que viviron escenas de pánico en el piso.

La panelista Fernanda Iglesias fue la que se puso peor, tanto que casi se infarta. En un momento determinado nada funcionaba: se apagó la luz, se encendió, hubo algunos ruidos extraños, un tape no salió, aunque intentaron 4 o 5 veces.

Embed

Fue tal el desconcierto que, Pampito tuvo que explicar que tenían que hacer una cosa y salía otra, y esto pasó varias veces, mientras nadie podía encontrar una solución a los desperfectos. Además, hasta se escuchó la cortina de Socios del espectáculo, el ciclo que iba en este mismo horario, de lunes a viernes de 10:30 a 12:30, el año pasado.

Ante la demora todo el elenco pasó el tiempo contando anécdotas paranormales y de fantasmas que los tuvieron como protagonistas.

Embed

Qué pasó con Graciela Alfano y el tema de Queen

El incidente con Graciela Alfano y el tema de Queen, sucedió en el programa Intrusos, cuando la exvedette estaba hablando sobre un momento muy serio y personal en su vida, el accidente de su hijo, y la música de Bohemian Rhapsody comenzó a sonar de forma inesperada en el estudio de televisión. A partir de ahí quedó el mito de un fantasma o alguna energía encerrada en el piso de América, donde salía el vivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 12 de septiembre

Hace 7 minutos
El entreandor de 51 años habló a corazón abierto.

Matías Almeyda y una dura confesión sobre su depresión: "Presión es que te vean tirado como un perro y no te entiendan"

Hace 18 minutos
Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Hace 25 minutos
Axel Kicillof cruzó a Milei: Nunca tendrá el apoyo popular desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública

Kicillof cruzó a Milei: "Las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime "

Hace 30 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre

Hace 31 minutos