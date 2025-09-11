El impactante fenómeno paranormal que se vivió en vivo en un programa de El Trece Sucedió en un ciclo de espectáculos donde se registraron varias experiencias fuera de lo común, tal como pasó con Graciela Alfano con el tema de Queen.







Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar. Redes Sociales

Otra vez las cámaras de televisión captaron sucesos paranormales en un set de grabación. Sucedió en el programa Puro Show, en El Trece, y uno de los panelistas aseguró: "Casi me muero de un infarto".

Tal como sucedió con Graciel Alfano en Intrusos, en América, cuando se disparó el tema Mamma mía de Queen, ahora pasó que los conductores Pampito y Matías Vázquez, que viviron escenas de pánico en el piso.

La panelista Fernanda Iglesias fue la que se puso peor, tanto que casi se infarta. En un momento determinado nada funcionaba: se apagó la luz, se encendió, hubo algunos ruidos extraños, un tape no salió, aunque intentaron 4 o 5 veces.

Embed Fue tal el desconcierto que, Pampito tuvo que explicar que tenían que hacer una cosa y salía otra, y esto pasó varias veces, mientras nadie podía encontrar una solución a los desperfectos. Además, hasta se escuchó la cortina de Socios del espectáculo, el ciclo que iba en este mismo horario, de lunes a viernes de 10:30 a 12:30, el año pasado.

Ante la demora todo el elenco pasó el tiempo contando anécdotas paranormales y de fantasmas que los tuvieron como protagonistas.

Embed Qué pasó con Graciela Alfano y el tema de Queen El incidente con Graciela Alfano y el tema de Queen, sucedió en el programa Intrusos, cuando la exvedette estaba hablando sobre un momento muy serio y personal en su vida, el accidente de su hijo, y la música de Bohemian Rhapsody comenzó a sonar de forma inesperada en el estudio de televisión. A partir de ahí quedó el mito de un fantasma o alguna energía encerrada en el piso de América, donde salía el vivo.