El Trece le roba dos figuras a El Nueve: de quiénes se trata El canal comandado por Adrián Suar decidió ir en búsqueda de estrellas de uno de sus principales rivales en el rating.







El Trece decidió ir en búsqueda de las figuras de El Nueve. Redes sociales

El Trece estaría decidido a robarle dos figuras a El Nueve, algo que podría generar un fuerte escándalo en televisión con motivo del peso de cada una de ellas, ya que en las últimas semanas comenzó una especulación muy grande con respecto a la salida de Beto Casella del canal luego de muchos años.

La información fue brindada por el usuario @forofms en X, donde comenzó por expresar: "Laurita Fernández y Jimena Monteverde pasarían de El Nueve a El Trece en el 2026". Ante este escenario, en las respuestas hubo muchas personas preocupadas por el futuro del primer canal, ya que parece estar en un momento crítico de cara al futuro.

"Esta mañana, Marina Calabró contó que la gente de Kuarzo estaría en negociaciones para 'mudar' de señal el programa de ambas conductoras", concluyó. Con esto, hizo referencia a Bienvenidos a ganar y Escuela de cocina, los ciclos de Fernández y Monteverde, respectivamente.

Laurita Fernández y Jimena Monteverde El Trece Laurita Fernández y Jimena Monteverde, las dos figuras que busca El Trece. Captura X

Por otro lado, este mismo usuario aseguró que Beto Casella ya informó a El Nueve que no continuará en el canal, de forma que Bendita quedaría huérfano de conductor luego de muchos años. Así, todo parece indicar que apostarán por Edith Hermida para la continuidad del programa, aunque lo cierto es que es otra figura más que no seguiría.