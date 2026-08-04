Escándalo: apareció una mujer que aseguró haber estado con J Balvin mientras su esposa argentina estaba embarazada Una figura pública desató una fuerte polémica al exponer un comprometedor episodio que salpica al entorno del popular cantante. Agregar C5N en









Salió a la luz una infidelidad del cantante hacía la argentina.

El ámbito del espectáculo quedó sacudido luego de que la modelo e influencer Melanie Pavola hiciera pública una fuerte revelación sobre su vínculo con J Balvin. La creadora de contenido utilizó las plataformas digitales para denunciar que mantuvo un encuentro íntimo con el cantante en la etapa en que Valentina Ferrer atravesaba su embarazo. La joven aseguró haber actuado en todo momento bajo el desconocimiento total del presente familiar del músico, desatando una oleada de repercusiones en redes sociales.

Al dar detalles de cómo se desarrollaron las cosas durante aquella estadía en los Estados Unidos, la protagonista de la polémica rememoró la frase precisa con la que el referente urbano le confesó la verdad tras el encuentro. "Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos el amor y cuando terminamos me dice 'tengo a Valentina embarazada y también en Nueva York'. Yo agarré mis cosas y me fui", relató Pavola al describir la inmediata reacción que tuvo al enterarse del estado de la exmodelo argentina.

Tras la sorpresiva confesión del intérprete en la habitación, la influencer tomó la determinación de contactar directamente a la pareja del artista para ponerla al tanto de la situación y deslindar su responsabilidad. "Le mandé un mensaje a Valentina diciendo 'acabo de tener relaciones con tu pareja, yo no sabía que estabas embarazada, ni mucho menos. Una disculpa'", reveló sobre el texto que le envió a la cordobesa para pedirle perdón por lo acontecido.

Lejos de bajar el perfil frente a los cuestionamientos recibidos en las redes, la mexicana cruzó duro a quienes la apuntaron por sus dichos e hizo declaraciones controvertidas sobre la durabilidad de las parejas mediáticas. En ese sentido, afirmó que “aguantando cuernos cualquier relación dura y eso se llama interés”. Finalmente, la joven elevó el tono de la pelea al arremeter directamente contra las usuarias argentinas que la criticaban, disparando que “a México solo vienen a ser put* o meseras".

La historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer El cantante colombiano J Balvin y Valentina Ferrer han logrado consolidarse como una de las parejas más estables y queridas del ambiente artístico. El primer chispazo entre ambos ocurrió en 2017 durante el rodaje del videoclip "Sigo Extrañándote", tema interpretado por el propio músico. La química resultó instantánea y el referente urbano confesó que desde ese primer instante supo que la cordobesa se convertiría en la madre de sus descendientes, decretando ese futuro juntos en aquella jornada de filmación.

Tras un período de conocimiento mutuo, la pareja decidió oficializar públicamente su noviazgo hacia el año 2018, dando inicio a un camino compartido en el plano personal. El hito fundamental de la relación llegó en junio de 2021 con la llegada de Río, el hijo de la familia. La nueva etapa como padres reforzó la complicidad entre ambos y los llevó a declarar en varias oportunidades sus ganas de agrandar el hogar en el corto plazo, expresando el deseo conjunto de ir en búsqueda de una nena. Pese a los constantes trascendidos mediáticos y las recientes controversias que rodearon al entorno del intérprete, la pareja optó por mantenerse firme y en pie. Ambos continúan apostando por el proyecto de vida que construyeron juntos, priorizando la crianza de su hijo y la contención mutua frente al foco de las cámaras. De este modo, la ex reina de belleza y el referente de la música urbana demuestran la solidez de su vínculo en medio de las exigencias del espectáculo.