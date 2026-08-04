River cerró la llegada de un lateral izquierdo: será el octavo refuerzo para Chacho Coudet

El futbolista, proveniente de Olympiakos de Grecia, llegará esta semana a Argentina para sumarse al plantel y meterse en el equipo rápidamente para reemplazar a Marcos Acuña, lesionado. El Millonario pagó 5 millones de euros por el 100% del pase.

En medio de la crisis futbolística, River sigue moviéndose en el mercado de pases y cerró la llegada de un lateral izquierdo para Eduardo “Chacho” Coudet: Francisco Ortega se convertirá en el octavo refuerzo del Millonario.

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El lateral izquierdo llegará en los próximos días a Argentina proveniente de Olympiacos de Grecia y la idea es meterse en el equipo titular para reemplazar a Marcos Acuña , quien sufrió una lesión muscular sufrida ante Gimnasia en La Plata. Luego de su recuperación, se espera que el ex – Vélez pelee un mano a mano por un lugar entre los 11.

Su llegada es fundamental en dicho sector para el equipo ya que apartar a Matías Viña y se entrene apartado en el Predio de Cantilo, el juvenil Facundo González , zaguero zurdo reconvertido, es la única alternativa de Coudet en esa zona.

De acuerdo a lo que trascendió, el Millonario llegó a un acuerdo con los griegos por el 100% del pase y pagará unos cinco millones de euros, por un contrato hasta diciembre de 2029.

El santafesino de 27 años viene de gran rodaje, y no solo se convirtió en una pieza clave de Olympiacos , al que llegó en 2023 y donde levantó cuatro títulos en los más de 100 partidos que jugó, sino que además, supo ser citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina aunque no llegó a debutar.

Cuándo llegará Francisco Ortega a River

Según detalló el periodista, Juan Pablo Balbi aseguró que Francisco Ortega llegará entre miércoles y jueves a la Argentina para realizarse la revisión médica, firmar su contrato por dos años y medio y sumarse al plantel que encabeza Chacho Coudet.

Por su parte, se estima que el viernes por la tarde se presentará la lista de la Copa Sudamericana con cinco modificaciones posibles y el técnico tendrá que definir si lo suma o lo deja al margen al lateral que solo tendrá un puñado de entrenamientos previo a los duelos con Independiente Santa Fe del miércoles 12 en Bogotá y miércoles 19 en Buenos Aires.

El lateral santafecino debutó futbolísticamente en Vélez y debutó en noviembre del 2017, en una victoria por 3 a 0 ante Olimpo. En 2021 se consolidó como titular en la defensa del Fortín y al año siguiente fue una de las figuras del plantel semifinalista de la Copa Libertadores que eliminó a River en octavos de final.

A mediados del 2023, se fue a Europa tras 153 encuentros, tres goles y 14 asistencias y emigró a Olympiacos a cambio de cuatro millones y medio de dólares.