Hasta las manos: qué dice la canción que Luck Ra le dedicó a Tuli Acosta

El cordobés confesó que escribió un tema amoroso para la influencer y sorprendió el detalle de la letra.

¿Luck Ra estuvo enamorado de Tuli Acosta?

Luego de que se filtre el video viejo de Luck Ra en el que confiesa que tiene sentimientos fuertes por Tuli Acosta , se generaron dudas en las redes sociales por la letra de la canción que el cordobés le dedicó. “Saber que te puedo dar todo lo que me pidas”, dice una parte.

Se filtro el video de Luck Ra donde admite su amor por Tuli Acosta: "Le dediqué una canción"

Luego de la separación de La Joaqui con Luck Ra, la apuntada como tercera en discordia fue Tuli Acosta y comenzaron a aparecer videos antiguos que los condicionaban y que daban a entender que su relación era más que una amistad.

En los últimos días, se viralizó un stream en donde ellos están ambos juntos y se ponen a conversar. Pero en un momento, el cordobés confesó : “Sabías que hay un tema que se lo dediqué a alguien que está acá. Se llama Me gusta” y la letra lo condena. Mientras contó eso, Tuli se tapaba la boca.

Una parte de la letra dice: “A mí me gusta darte en el auto mientras los vidrios se empañan y a la hora que me vaya ella me diga que me extraña. Conquistarte de noche para verte to'a la mañana, Hacerte pasar un buen finde pa' verte en la semana, y a mí me gusta el dinero, contar los ceros”. ¿Estaba enamorado?

¿Qué hora es? No lo sé bien

Si vos querés, ahí estaré

Que yo no voy si no sos vos

Yo'

A mí me gusta salir por la noche y volver de día

Y levantarme tarde con diez llamadas perdidas

Saber que te puedo dar todo lo que me pidas

Y que si tu cuerpo pide acción solo conmigo irías

A mí me gusta comprar ropa cuando voy al mall

Que digas que soy bueno aunque en verdad sea un cabrón

Me gusta que sepas que me gusta fumar y el alcohol

Y que no quieras cambiarme y me quieras como soy, yeah

¿Qué hora es? No lo sé bien

Si vos querés, ahí estaré

Que yo no voy si no sos vos

¿Tendrá razón mi corazón?

¿Qué hora es? No lo sé bien

Si vos querés, ahí estaré

Que yo no voy si no sos vos

¿Tendrá razón mi corazón?

A mí me gusta darte en el auto mientras los vidrios se empañan

Y a la hora que me vaya ella me diga que me extraña

Conquistarte de noche para verte to'a la mañana

Hacerte pasar un buen finde pa' verte en la semana, y

A mí me gusta el dinero, contar los ceros

Y lo que tenga que ver con gastar

Pero lo que me gusta de ti es que

Tienes todo lo que yo no puedo comprar

Y, baby, me quita' la ropa, me saca lo' miedo'

Me gusta que me quieras, que si quieres, también quiero

Yo te soy sincero, mami, es verdadero

Que por tu cuerpo mato pero por tu amor me muero, yeh, yeh

Al final nos distanciamos y no encuentro razón

Alejarme de tu vida en mí nunca fue una opción

Tengo todo' lo' recuerdo' guarda'o en el corazón

Y pa' que te acuerdes de mí te dedico esta canción

Y al final nos distanciamos y no encuentro razón

Alejarme de tu vida en mí nunca fue una opción

Tengo todo' lo' recuerdo' guarda'o en el corazón

Y pa' que te acuerdes de mí te dedico esta canción

¿Qué hora es? No lo sé bien

Si vos querés, ahí estaré

Que yo no voy si no sos vos

¿Tendrá razón mi corazón?

¿Qué hora es? No lo sé bien

Si vos querés, ahí estaré

Que yo no voy si no sos vos

¿Tendrá razón mi corazón?

¿Qué voy a hacer si ella se va?

¿Qué voy a hacer si ella se va?

¿Qué voy a hacer? Je suis perdu

¿Qué hora son, mi corazón?

¿Qué voy a hacer si ella se va?

¿Qué voy a hacer si ella se va?

¿Qué voy a hacer? Je suis perdu

¿Qué hora son, mi corazón?