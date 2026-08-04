El abogado de la pareja de Facundo Moyano contó cómo sigue la situación judicial del exdiputado

El letrado Diego Storto confirmó que estuvo con Candela Arizaga y contó que ampliará su declaración indagatoria cuando se recupere de los efectos de los estupefacientes que tomó. Además, detalló los pasos a seguir de la denuncia.

En el medio de la denuncia a Facundo Moyano tras un confuso episodio con su pareja , habló el abogado de Candela Arizaga y explicó cómo seguirá la situación judicial del exdiputado. Contó que la víctima todavía debe recuperarse de los efectos de los estupefacientes y luego ampliará su declaración indagatoria.

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Diego Storto confirmó que estará al frente de su representación siempre y cuando ella efectúe que fue por violencia de género: “Está determinando en calidad de qué podría ser la denuncia. Va a ampliar la declaración indagatoria cuando baje los efectos de alguna situación. Creo que también va a haber allanamientos”.

“Ella dijo que tuvo una situación ríspida, pero no usó palabra violenta. No sé qué sustancias tomó. Hablé tres minutos con ella, está en un hospital internada, no puedo hablar con ella de un tema penal ”.

Y agregó: “Ella hizo la declaración en la unidad de género. No conozco si es la casa de Facundo Moyano. Facundo Moyano está con un pedido de detención. Están pidiendo las cámaras. Es muy prematuro para hacer un dictamen. El fiscal pidió la detención de Moyano que la tendrá que validar el juez ”.

" Si Candela decide iniciar o seguir la acción penal, la voy a patrocinar, si ella dice que la situación de ella no condice con violencia de género, no. La fui a ver y me estoy asesorando de lo que está pasando. Ella está normal, está reponiéndose de un shock. Su declaración dependerá de los médicos", concluyó ante la prensa.

Confirmaron que Facundo Moyano fue trasladado y que no quiso sacarse sangre

En el marco de la investigación iniciada este martes sobre Facundo Moyano, que se vió involucrado en un confuso episodio junto a su pareja en el barrio porteño de Belgrano, el abogado y amigo de la familia, Juan Pablo Fioribello, confirmó que el exdiputado fue trasladado y que no quiso sacarse sangre.

El letrado, que hasta el momento no asumió de manera legal la representación de Moyano, se presentó en la Comisaría 13A para interiorizarse sobre la situación judicial del exdiputado, que no estaba en la dependencia. Reveló que "todavía no pude hablar con él" y consideró "apresurada" la orden de detención pedida por la fiscalía.

“Vine a verlo. No lo pude ver, no está acá en este momento. Yo tengo una relación personal con él, alguien muy importante de su familia me pidió que por favor venga a verlo. Acabo de llegar de vacaciones hace un par de horas y vine para intentar verlo”. explicó el letrado a la prensa apostada en las afueras de la comisaría.

En este marco, señaló: "Le están haciendo algún tipo de medidas, me parece apresurado algunas medidas que tomaron de la fiscalía. Ordenar la detención me parece un poco por lo menos apresurado”.