Angustiante: revelaron cómo La Joaqui se habría enterado de la infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta

El periodista Pepe Ochoa contó en LAM el detalle del vínculo paralelo que el cantante cordobés habría tenido con la influencer y que terminó en la separación de la pareja.

El periodista Pepe Ochoa volvió a referirse al escándalo del momento y ahora sumó una nueva información: contó cómo fue el angustiante momento en el que La Joaqui se enteró que Luck Ra le habría sido infiel con Tuli Acosta. La secuencia fue bautizada por él mismo como La ruta del cuerno.

Según lo que relató el panelista en LAM, Tuli le habría contado a su peluquero llamado Alejo, sobre el vínculo que mantenía con Luck Ra. Pero no estuvo bien al contarle porque el estilista no solo tiene un vínculo con La Joaqui, sino que su pareja también.

Alejo está en pareja con Valentín, quien trabaja en el mismo ambiente y había desarrollado un gran afecto por la referente del RKT. Entonces Valentín fue quien le contó a La Joaqui: “Luck Ra te está metiendo los cuernos”.

“La Joaqui le dice: ‘me lo contó Valentín, no me podés mentir’, reprodujo Pepe Ochoa en LAM sobre la frase que le dijo ella a Luck Ra para saber la verdad. Sin embargo, días atrás, el cordobés le había dicho a Ángel de Brito que no había existido infidelidad.

La Joaqui siguió dando declaraciones luego de su separación con Luck Ra y dejó uno de los comentarios más fuertes al referirse a las críticas que recibió como madre . La cantante habló en Infama y fue directa al señalar qué fue lo que realmente la ofendió en medio de semanas de rumores y versiones cruzadas sobre el final de la relación.

Lejos de mostrarse totalmente recuperada, La Joaqui reconoció que todavía atraviesa el duelo por el cierre de esta etapa. "El amor es un duelo, no una recuperación. Es aceptar que se termina una etapa y empieza otra", expresó, dejando en claro que el proceso está lejos de haber concluido.

Redes sociales

También contó que encontró en la terapia una herramienta clave para transitar este momento sin caer en la crueldad que a veces genera el dolor: "Es un gesto lógico de una persona de mi edad. Sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Yo no quiero ser esa clase de persona. Quiero ser amable y hablar siempre desde el amor, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta".

Sorprendió también por el tono conciliador que eligió al referirse a Luck Ra, en un contexto donde muchos esperaban reproches. "Es más rentable que haya un caos o que las dos partes se odien, pero no tengo nada malo para decir de Facu. Me parece injusto que, por ser honesto, lo fulminen. Él está tomando una decisión para ser feliz y es justo que pueda ser feliz de la manera que necesita", afirmó, dejando en claro que decidió no entrar en una guerra mediática con su expareja.