4 de agosto de 2026 Inicio
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Se dieron a conocer las primeras fotos de Facundo Moyano tras el episodio con su pareja

Mientras se replicaron las imágenes de la detención, la Justicia avanza con pericias, testimonios y análisis de pruebas para esclarecer el caso.

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Facundo Moyano es investigado tras la denuncia.

Facundo Moyano es investigado tras la denuncia.

Las primeras imágenes oficiales de Facundo Moyano tras el confuso episodio con su pareja Candela Arizaga fueron difundidas este martes, pocas horas después del procedimiento policial que derivó en su demora en el barrio porteño de Belgrano. En las fotografías, tomadas durante su ingreso a la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad, se observa al dirigente sindical de frente y de perfil, vestido con una remera negra, mientras permanece a disposición de la Justicia.

La modelo e influencer Candela Arizaga.
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La difusión del material se produjo en medio de una investigación que intenta reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas. En tanto que el episodio comenzó cerca de las 5 de la madrugada, cuando una joven de 23 años, identificada como Candela Arizaga, salió del edificio ubicado sobre la Avenida del Libertador corriendo y semidesnuda mientras pedía ayuda, según reconstruyeron las primeras actuaciones policiales.

Los personales de la Policía de la Ciudad y del SAME intervino en el lugar y trasladó a la mujer al Hospital Pirovano, donde recibió asistencia médica, psicológica y fue sometida a estudios toxicológicos. De acuerdo con el parte oficial, tanto la joven como Moyano habrían estado bajo los efectos de estupefacientes, un aspecto que ahora forma parte de la investigación judicial y que deberá ser corroborado mediante las pericias correspondientes.

Facundo Moyano tras haber sido denunciado por su pareja.

Facundo Moyano tras haber sido denunciado por su pareja.

La causa quedó en manos del fiscal Julián Pistone, quien dispuso que Facundo Moyano permanezca alojado en la Comisaría 13 A mientras se desarrollan las primeras medidas de prueba. Entre las diligencias ordenadas figuran el análisis de las cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a los testigos, la recopilación de evidencia médica y la consulta formal a la joven para determinar si impulsará la acción penal y si solicita medidas de protección. Paralelamente, la Justicia dispuso una consigna policial en el domicilio del dirigente sindical mientras continúa la investigación.

Los testimonios recogidos en el lugar aportaron los primeros elementos para reconstruir la secuencia. Un vecino, en declaraciones radiales, aportó: "Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda", relato que coincide con la intervención policial registrada durante la madrugada.

El diputado nacional Hugo "Huguito" Moyano se presentó durante la mañana en la dependencia policial para interiorizarse de la situación de su hermano, quien es asistido legalmente por los abogados Alfredo Gascon y Miguel Molina. Mientras tanto, la investigación continúa abierta y la Justicia procura establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos antes de adoptar nuevas decisiones procesales.

Quién es Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano

Candela Arizaga, de 23 años, es una modelo, influencer y creadora de contenido que alcanzó notoriedad pública inicialmente por su relación sentimental con el cantante L-Gante. Con una importante presencia en redes sociales, donde reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, en los últimos meses volvió a ocupar espacio en los medios luego de comenzar un romance con Facundo Moyano, relación que había sido fotografiada en febrero durante una cena en Puerto Madero, donde testigos afirmaron haberlos visto "muy acaramelados y a los besos".

Antes de iniciar su vínculo con el exdiputado, Arizaga había mantenido una breve relación con L-Gante, un romance que terminó en medio de versiones de crisis y rumores de terceros en discordia. En distintas entrevistas y programas televisivos se mencionó que la influencer aseguró haber atravesado situaciones de tensión relacionadas con ese vínculo, convirtiéndose desde entonces en una figura habitual del mundo del espectáculo y de las redes sociales.

Ahora, sin embargo, su nombre aparece vinculado a una causa judicial de fuerte repercusión pública. Según el parte policial conocido este martes, la joven fue encontrada en un estado de extrema vulnerabilidad y recibió atención médica inmediata. Las actuaciones indican que fue derivada al Hospital Pirovano, donde se le practicaron estudios toxicológicos y recibió asistencia integral. La Justicia también procura tomar su declaración formal para establecer qué ocurrió dentro del departamento antes del operativo policial y definir el avance de la investigación.

Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano.

Candela Arizaga, la pareja de Facundo Moyano.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre el caso y la investigación permanece en plena etapa de recolección de pruebas. Tanto las declaraciones de los protagonistas como los informes médicos, las pericias toxicológicas, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos serán determinantes para esclarecer el episodio.

En consecuencia, las circunstancias del hecho continúan bajo análisis judicial y cualquier eventual responsabilidad penal dependerá de los resultados de la investigación que desarrolla la fiscalía.

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