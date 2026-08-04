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Se filtro el video de Luck Ra donde admite su amor por Tuli Acosta: "Le dediqué una canción"

El cordobés fue invitado con la influencer a un stream hace un tiempo y fue ahí donde confesó sus sentimientos sobre su amiga, mientras ella se sorprendía con la boca tapada.

Luck Ra estuvo enamorado de Tuli Acosta.

Luck Ra estuvo enamorado de Tuli Acosta.

Imagen mejorada con IA

El escándalo no termina más y ahora se dio a conocer un video de Luck Ra con Tuli Acosta muchos años atrás cuando eran amigos, pero el cordobés le declaró su amor en pleno stream. Hasta admitió que una de sus canciones está escrita para ella.

¿Luck Ra estuvo enamorado de Tuli Acosta?
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En un stream, están ambos juntos y se ponen a conversar. Pero en un momento, el cordobés confesó: “Sabías que hay un tema que se lo dediqué a alguien que está acá. Se llama Me gustay la letra lo condena. Mientras contó eso, Tuli se tapaba la boca.

El estribillo dice: “A mí me gusta salir por la noche y volver de día y levantarme tarde con diez llamadas perdidas, saber que te puedo dar todo lo que me pidas y que si tu cuerpo pide acción solo conmigo irías. A mí me gusta comprar ropa cuando voy al mal, que digas que soy bueno, aunque en verdad sea un cabrón. Me gusta que sepas que me gusta fumar y el alcohol y que no quieras cambiarme y me quieras como soy, yeah”.

Y también dice: “A mí me gusta darte en el auto mientras los vidrios se empañan y a la hora que me vaya ella me diga que me extraña. Conquistarte de noche para verte to'a la mañana, Hacerte pasar un buen finde pa' verte en la semana, y a mí me gusta el dinero, contar los ceros”.

Ante esto, aumentaron los rumores de romance previo que explica la molestia de La Joaqui. ¿Hubo infidelidad?

Angustiante: revelaron cómo La Joaqui se habría enterado de la infidelidad de Luck Ra con Tuli Acosta

El periodista Pepe Ochoa volvió a referirse al escándalo del momento y ahora sumó una nueva información: contó cómo fue el angustiante momento en el que La Joaqui se enteró que Luck Ra le habría sido infiel con Tuli Acosta. La secuencia fue bautizada por él mismo como La ruta del cuerno.

Según lo que relató el panelista en LAM, Tuli le habría contado a su peluquero llamado Alejo, sobre el vínculo que mantenía con Luck Ra. Pero no estuvo bien al contarle porque el estilista no solo tiene un vínculo con La Joaqui, sino que su pareja también.

Alejo está en pareja con Valentín, quien trabaja en el mismo ambiente y había desarrollado un gran afecto por la referente del RKT. Entonces Valentín fue quien le contó a La Joaqui: “Luck Ra te está metiendo los cuernos”.

“La Joaqui le dice: ‘me lo contó Valentín, no me podés mentir’, reprodujo Pepe Ochoa en LAM sobre la frase que le dijo ella a Luck Ra para saber la verdad. Sin embargo, días atrás, el cordobés le había dicho a Ángel de Brito que no había existido infidelidad.

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