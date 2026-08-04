Quién es Alejo, el jugador clave en la separación de Luck Ra y La Joaqui Un peluquero en común entre las protagonistas del triángulo fue el eslabón que desencadenó el final de la relación. Agregar C5N en









Además, Luck Ra decidió contar su versión de los hechos. Redes sociales

La separación de Luck Ra y La Joaqui sumó un capítulo más al escándalo cuando se supo quién fue el responsable de contarle a la cantante que su pareja la habría engañado con Tuli Acosta. El dato salió a la luz en LAM (América) de la mano de Pepe Ochoa, quien dio a conocer la identidad del intermediario. Se trata de Alejo, el peluquero que atiende tanto a Tuli como a La Joaqui.

Según detalló el panelista, fue Valentín, novio de Alejo y colega suyo, quien decidió contarle a La Joaqui lo que sabía. "Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo. Él también atiende a La Joaqui. Su novio, Valentín, que trabaja con él, se encariñó mucho con La Joaqui, y por eso le contó que Luck Ra le estaba metiendo los cuernos", explicó Ochoa al aire.

El relato tiene un desenlace que el propio panelista usó para reforzar la versión. "Cuando La Joaqui se entera, lo encara primero a Alejo y le dice que se lo contó Valentín. Al día de hoy, ellos también se separaron. Esta es la ruta del cuerno, desmiéntanmelo, amores", afirmó de manera desafiante ante la posibilidad de que la historia fuera desmentida.

El escándalo se suma a otra frase que el panelista había expuesto previamente en Bondi Live, atribuida a La Joaqui, sobre Tuli Acosta luego de la ruptura: "Tuli la copiaba y provocaba. Cuando cortan le dijo a sus amigas que dejaran de seguir a esa p... porque fue lo peor que le pasó en la vida".

Luck Ra reveló por qué se separó de La Joaqui Mientras el escándalo crecía en los medios, Luck Ra decidió contar su versión de los hechos en un intercambio de mensajes con Ángel de Brito que el conductor compartió en LAM. El cantante fue claro al decir que quien tomó la decisión fue él, y la causa no estuvo vinculada a terceros sino a un desgaste del vínculo.

"Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes. No quería que la relación terminara peor por estirar algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería", sostuvo el músico cordobés. De Brito resumió la conversación al aire: "Estaban bien, pero ya se daba cuenta de que no daba más de su parte". Redes sociales Luck Ra también salió a desmentir que las hijas de La Joaqui, de 8 y 10 años, hayan influido en su decisión de separarse. "Con ellas tengo una relación hermosa", afirmó, ante las versiones que señalaban que la convivencia con las niñas había sido un factor determinante en la ruptura. Y cerró con un mensaje directo para quienes cuestionaron sus sentimientos: "No hubo ningún problema. Obviamente, no la dejé por las hijas, amo a las nenas. Me duele que duden de que haya querido hacerla feliz".