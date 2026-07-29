Una famosa cantante sufrió un accidente en la calle y contó los detalles: "Me pegué un palo y..." La artista relató con humor la caída que sufrió en la vía pública y aclaró que todo quedó en molestias musculares sin mayor gravedad. Agregar C5N en









Pisó un pequeño desnivel en la vereda que le hizo perder el equilibrio. Redes sociales

Lowrdez Fernández, la cantante de Bandana, sorprendió a sus seguidores al contar en sus redes sociales una caída que sufrió en plena vía pública. La artista lo contó desde el humor y sin dramatismo, aunque el golpe le dejó molestias musculares que requirieron masajes descontracturantes para aliviar las consecuencias.

"Ayer me pegué un palo, me caí en la calle como una vieja. Quedé toda desparramada como una estrella de mar", arrancó diciendo en Instagram, con el tono relajado que la caracteriza. El relato generó preocupación inicial entre sus seguidores, que rápidamente se tranquilizaron al ver que la artista abordaba el episodio con total naturalidad y risas.

La causa de la caída fue un desnivel en la vereda que no advirtió a tiempo. "Metí el pie en un agujerito, pero por suerte solo me quedó una frutillita", aclaró, describiendo la lastimadura superficial que le dejó el golpe. Todo quedó en un susto, aunque el cuerpo le pasó factura con algunos dolores musculares.

Redes sociales El accidente que sufrió Lowrdez de Bandana El episodio ocurrió mientras la cantante caminaba por la calle y pisó un pequeño desnivel en la vereda que le hizo perder el equilibrio. La caída fue más grande según su propio relato, aunque afortunadamente no derivó en ninguna lesión de consideración más allá de las molestias físicas que sintió en las horas siguientes.

Para aliviar las consecuencias del golpe, Lowrdez recurrió a masajes descontracturantes que le permitieron recuperarse sin mayores complicaciones. La artista eligió compartir el momento con sus seguidores a modo de anécdota. El accidente llega cuando Lowrdez atraviesa una etapa de reinvención personal y profesional.

Después de un 2025 marcado por una historia compleja vinculada a su ex pareja, denunciado por violencia de género, decidió regresar a los escenarios con Bandana y viene mostrando una nueva imagen que la reconecta con el público que la siguió desde sus inicios.