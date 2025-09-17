17 de septiembre de 2025 Inicio
Nuevo parte médico de Thiago Medina: tuvo fiebre y evalúan volver a operarlo

Según el último informe, emitido este miércoles por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el ex Gran Hermano "presentó nuevos registros febriles". Esperarán su evolución antes de intervenirlo quirúrgicamente.

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente de moto que sufrió el viernes.

El hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, quien está internado en terapia intensiva desde el accidente de moto que sufrió el viernes pasado, e informó que los médicos analizar volver a operarlo.

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.
Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

El informe se conoció este miércoles a las 13, después de que la tarde del martes transcurriera sin novedades. El ex Gran Hermano "permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos", señaló el comunicado.

"Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica", agregó. También anticipó que "de continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días".

En caso de que los profesionales decidan hacer una nueva operación, esta "se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires", por lo que "no sería necesario el traslado del paciente".

Thiago Medina
Thiago Medina tiene 22 años y es papá de dos hijas.

Medina, de 22 años, fue intervenido poco después del accidente para extirparle el bazo. Como consecuencia del accidente, sufrió la rotura de la cuarta a la novena costilla y perforaciones en el pulmón y el hígado, lo que le generó una hemorragia interna.

El comunicado de Daniela Célis por el estado de salud de Thiago

Apareció el hombre que chocó contra Thiago Medina: "Está muy nervioso, se siente culpable"

El hombre que manejaba el auto que chocó contra la moto de Thiago Medina habló por primera vez luego de lo que fue el duro accidente que dejó al ex Gran Hermano en terapia intensiva y asumió la culpa de lo ocurrido, además de revelar que se encuentra en shock, con ansiedad y nervios.

En diálogo con el programa televisivo A la Barbarossa, el hombre que ayudó a Thiago Medina contó que pudo hablar con José Fernando Córdoba, quien manejaba el auto contra el que chocó el ex Gran Hermano. "Él reconoce que hizo la maniobra, y dice que puso todas las luces, pero hizo una maniobra prohibida. No se puede doblar a la izquierda en una ruta de doble mano. Que haya puesto las luces no es un atenuante", expresó en un primer lugar.

Con respecto a la reacción de Córdoba tras lo que sucedió, reveló: "Él tiene miedo de que lo rechacen o que tomen represalias en su contra. Él está shockeado, está muy ansioso, muy nervioso. Se siente culpable. Dice: 'no puedo dormir desde que sucedió el hecho'". De esta manera, intentó llevar la conversación a un clima de conciliación para evitar el repudio generalizado.

