Uno por uno, los lugares en los que no debés enchufar un lavarropas

El lavarropas se ha convertido en un electrodoméstico indispensable dentro de cualquier casa, ya que su disposición permite tener la ropa limpia a mano y en poco tiempo. Sin embargo, hay que tomar recaudos con respecto a la ubicación del mismo, ya que puede traer consecuencias negativas.
Elegir el lugar correcto puede ayudar a reducir significativamente el consumo y, en consecuencia, las facturas de electricidad. Es por eso que los expertos de This Old House y The Spruce aconsejaron seis lugares en donde nunca se debe ubicar un lavarropas, debido a que afectará a su funcionamiento y consumo energético.
Asimismo, se pueden tomar medidas preventivas para evitar un accidente doméstico o un consumo excesivo. Por ejemplo, optar por lavados fríos —salvo que estemos lidiando con manchas difíciles—, mantener el lavarropas en buen estado y prestar atención a su eficiencia energética.