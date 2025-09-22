22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué cambió en la página de la VTV y qué beneficios tiene

La plataforma web de Verificación Técnica Vehicular incorporó nuevas funciones para agilizar la gestión de turnos y prevenir fraudes.

Por
Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires presentó una página oficial renovada, diseñada para mejorar la experiencia de los conductores. Este nuevo portal centraliza información y trámites de manera más eficiente, permitiendo a los usuarios crear una cuenta personal. Consultar el historial de revisiones de un vehículo, verificar el vencimiento de la VTV y gestionar turnos resulta ahora mucho más sencillo y organizado.

Te puede interesar:

Habló la mamá de una de las chicas desaparecidas en La Matanza: "Creo lo peor, pero voy a seguir"

El objetivo principal de esta actualización consiste en simplificar los trámites y reforzar la seguridad de todos los conductores. El diseño intuitivo y la navegación optimizada permiten realizar gestiones desde cualquier dispositivo, ya sea computadora o celular, con la certeza de que los datos personales permanecen protegidos. Esta renovación busca eliminar la complejidad de los procesos anteriores y convertir la VTV en un trámite ágil y accesible para todos.

Además de optimizar la gestión de turnos y el historial de revisiones, la nueva página ofrece información más completa para los usuarios. Resulta más fácil ubicar la planta de VTV más cercana, reduciendo el tiempo de búsqueda y planificación. Con todas estas funciones integradas, la plataforma no solo agiliza el proceso de verificación, sino que también ofrece una experiencia más transparente y práctica.

Cuáles son los cambios claves en la página de la VTV

El portal oficial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires, disponible en vtv.gba.gob.ar, se renovó por completo para centralizar y simplificar todos los trámites para los conductores. Todo el contenido se encuentra ahora en un solo sitio, lo que facilita una experiencia más eficiente y segura para quienes necesitan consultar información o gestionar sus turnos.

Entre las mejoras más importantes, los conductores pueden gestionar turnos, verificar vencimientos de la VTV y consultar el historial completo de inspecciones de su vehículo con un solo acceso. Esta integración agiliza el proceso y permite tener a mano toda la información relevante, eliminando la necesidad de buscar documentos o registros antiguos.

El portal ofrece además un servicio digital de atención personalizada, pensado para responder dudas y gestionar solicitudes de los usuarios de manera rápida y efectiva. Esta función mejora la accesibilidad y asegura que cualquier inquietud pueda resolverse directamente a través de la plataforma oficial, sin recurrir a canales externos.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

Una herramienta muy destacada es el mapa interactivo, que permite visualizar la ubicación de cada planta oficial de VTV en la provincia. Con solo unos clics, los usuarios pueden identificar la sucursal más cercana o la que mejor se adapte a sus necesidades, optimizando el tiempo y la planificación del trámite.

El Ministerio de Transporte bonaerense aprovechó la actualización para reforzar el control sobre páginas ilegales y servicios fraudulentos. La plataforma incluye ahora una función para radicar denuncias directamente, permitiendo reportar sitios falsos y seguir el estado de los reclamos, fortaleciendo así la lucha contra fraudes que afectan a los conductores.

vtv (4).webp

Esta estrategia de seguridad se complementa con acciones concretas contra los fraudes. En las últimas semanas se registraron 227 denuncias ante la Justicia por perfiles ilegales en redes sociales, mostrando el compromiso del gobierno provincial para desactivar plataformas falsas y proteger a los ciudadanos de estafas. El portal se consolida como una herramienta clave en esta tarea.

En síntesis, la actualización del portal forma parte de un plan más amplio para modernizar y unificar la información pública relacionada con la VTV. Este sistema centralizado simplifica los trámites, aumenta la seguridad del proceso, reduce las posibilidades de fraude y garantiza que los usuarios accedan a información oficial y confiable.

Noticias relacionadas

Thiago Medina permanece internado.

Daniela Celis difundió un nuevo parte médico de Thiago Medina: "El foco está en sus pulmones"

Qué recomiendan los expertos para un buen mantenimiento del lavarropas.

Uno por uno, los lugares en los que no debés enchufar un lavarropas

Una esponja de maquillaje en mal estado puede afectar la salud.

Por qué hay que cambiar la esponja de maquillaje cada 3 meses como máximo

play

Tensión en Mendoza: un camión lleno de carne volcó, los vecinos intentaron saquearlo y fueron reprimidos

La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Truco reluciente: ¿Querés un hogar libre de polvo sin pasarte horas limpiando?.

Truco reluciente: con este invento casero podés mantener limpia tu casa sin demasiado esfuerzo

Rating Cero

La forma en que ella compartió las imágenes, sin aclaraciones ni etiquetas, hace más fuerte la hipótesis.

¿Está en pareja? Jennifer Aniston publicó fotos de un viaje que podría ser romántico

La vida romántica de Wanda Nara fue discutida por Maxi López.
play

La sorpresiva respuesta de Maxi López al ser consultado por la vida amorosa de Wanda Nara: "Fue un trabajo..."

Charly García vuelve a la música luego de poco más de un año.

Charly García vuelve a la música: cuándo se estrenará su colaboración con Sting

Black Rabbit lleva al espectador al vertiginoso universo de la vida nocturna neoyorquina.
play

Es una serie de Netflix y lo consideran como uno de los mejores thrillers policiales

La quinta temporada marcará el cierre de la serie, y su estreno se espera para 2024 o 2025
play

Explotación y crimen: está en Netflix y es una miniserie basada en un hecho real

Pampita no pudo contener las lágrimas por la emoción de recuperar sus teléfonos.

Pampita recuperó los teléfonos robados y se emocionó en vivo: "No me quedó más nada de mi hija"

últimas noticias

La disciplina diaria se convirtió en la clave para vivir más y mejor.

Secreto revelado: cómo hace Arnold Schwarzenegger para potenciar su longevidad con 78 años

Hace 35 minutos
play

Habló la mamá de una de las chicas desaparecidas en La Matanza: "Creo lo peor, pero voy a seguir"

Hace 40 minutos
¿Cuál es el significado oculto de no soportar hacer fila según la psicología?

Cuál es el significado oculto de no soportar hacer fila según la psicología

Hace 41 minutos
Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

El tormento atraviesa River y que Gallardo no esperaba para la seguidilla de partidos

Hace 41 minutos
La forma en que ella compartió las imágenes, sin aclaraciones ni etiquetas, hace más fuerte la hipótesis.

¿Está en pareja? Jennifer Aniston publicó fotos de un viaje que podría ser romántico

Hace 41 minutos