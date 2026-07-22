Ángel de Brito confesó cómo está Messi en medio de las teorías por su arenga en la final El famoso conductor contó lo que sabe sobre el capitán de la Selección argentina, que decidió descansar en Rosario. Agregar C5N en









Se espera que pase unos días en su casa del barrio privado Kentucky. Redes sociales

Ángel de Brito se metió en la polémica que se desató en torno a la arenga que Lionel Messi les dio a sus compañeros antes de la final del Mundial 2026, partido que Argentina perdió 1-0 ante España. El conductor de LAM eligió intervenir con cautela y dejó en claro que no tiene intención de contactar al capitán en medio de este momento tan doloroso.

La presión de los mensajes de los seguidores para que le escribiera no lo hicieron cambiar de postura. "Hoy todo el mundo me dice: 'Escribile a Messi, preguntale…'. Mirá si le voy a escribir a Messi", contó de Brito al aire. Y cuando le insistieron apelando al vínculo cercano que mantiene con Celia, la madre del futbolista, fue igualmente terminante: "Mirá si me va a contestar. Está deprimidísimo, por el Mundial".

Lo que sí hizo el conductor fue dejar abierta la puerta para que desde el entorno de Messi puedan acercarse si quieren dar algún tipo de aclaración. Le envió un mensaje a Celia, quien se sabe que sigue el programa, y le dejó claro el ofrecimiento: "No. Celia, escribime vos. No le voy a escribir para eso", sentenció, cerrando el tema sin profundizar más en la polémica.

Lionel Messi está en Rosario tras el Mundial 2026 Lionel Messi llegó este martes a Rosario en un vuelo privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la ciudad, donde un importante operativo de seguridad impidió que pudiera ser fotografiado junto a sus acompañantes. El capitán no regresó con el resto del plantel en la delegación que recibió el multitudinario recibimiento en Ezeiza y prefirió permanecer algunas horas más en territorio norteamericano antes de emprender el regreso.

Instagram: leomessi Luego de la derrota ante España en el MetLife Stadium, Messi se quedó en Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul, otro de los jugadores que tampoco viajó con la delegación principal. Desde Nueva York se trasladó a Miami y desde ese lugar abordó el vuelo privado con destino a Rosario.