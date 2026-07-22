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Sin vueltas: dieron de baja un programa por el final del Mundial 2026

Una despedida cargada de emoción dejó una inesperada puerta abierta sobre lo que podría venir después.

Un ciclo de streaming no saldrá más al aire.

Un ciclo de streaming no saldrá más al aire.

Imagen generada con IA.

El conductor Marcelo Tinelli cerró una etapa especial en su carrera profesional con la última emisión de un ciclo de streaming que marcó su regreso al periodismo deportivo después de varios años dedicado principalmente al entretenimiento. El final del programa llegó luego de la definición del Mundial 2026 y estuvo atravesado por la emoción, los recuerdos familiares y los agradecimientos hacia quienes hicieron posible su vuelta a un espacio que, según reconoció, siempre formó parte de su identidad.

Nati Jota en el Mundial 2026.
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La despedida del conductor desde Miami no fue solamente el cierre de una cobertura mundialista, sino también el cierre simbólico de un reencuentro con sus comienzos en los medios. Tinelli recordó que antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la televisión argentina había construido su carrera desde el periodismo deportivo, una etapa que volvió a experimentar con entusiasmo durante el Mundial 2026.

El ciclo Infobae Mundial había sido una apuesta de Infobae en Vivo, la plataforma de streaming del medio, con una propuesta que combinó información, análisis futbolístico, entrevistas, entretenimiento y la particular impronta del histórico conductor. La cobertura comenzó durante la competencia internacional y buscó acompañar la participación de la Selección Argentina con una mirada diferente, mezclando actualidad deportiva y momentos de distensión.

Marcelo Tinelli volvió al periodismo deportivo con su envío de streaming.

Marcelo Tinelli volvió al periodismo deportivo con su envío de streaming.

El cierre del programa estuvo marcado por mensajes sorpresa, saludos de sus hijos y un video especial de Daniel Hadad, quien fue señalado por Tinelli como una figura clave para que aceptara regresar al periodismo. En una noche cargada de nostalgia, el conductor dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos y aseguró que esta experiencia le permitió volver a conectarse con una parte esencial de su trayectoria.

La finalización de Infobae Mundial también estuvo relacionada con el cierre del propio calendario mundialista, después de una competencia que terminó con España como campeón tras vencer a Argentina en la final disputada en Estados Unidos. El contexto deportivo fue determinante para el cierre de varias coberturas especiales y transmisiones vinculadas al torneo.

Qué dijo Tinelli tras su vuelta al periodismo deportivo

Marcelo Tinelli explicó que su regreso al periodismo deportivo nació de una conversación inesperada con Daniel Hadad. Según relató durante la despedida, la propuesta apareció casi de manera espontánea. “Hadad me dijo: ‘¿No tenés ganas de hacer algo acá?’ Y ahí me picó el bichito”, recordó el conductor al repasar cómo comenzó una idea que terminó transformándose en un programa de streaming con identidad propia.

El histórico presentador contó que todo se armó en pocos días y que el equipo tuvo que construir una estructura desde cero para salir al aire durante el Mundial. Con el paso de las emisiones, aseguró que empezó a recuperar sensaciones que había extrañado durante años: “Uno recupera ese lugar como de Videomatch, que durante mucho tiempo no lo tenés”.

Uno de los momentos más importantes de la despedida fue el mensaje enviado por Hadad, quien destacó la capacidad de Tinelli para volver a ponerse al frente de un espacio periodístico. “Gracias por haberte sumado al stream de Infobae con toda esa garra, esa potencia, ese Marcelo histórico, el que empezó en el deporte y hoy puede mostrar que puede perfectamente, con toda la experiencia acumulada, volver a dar cátedra en lo que es el periodismo deportivo”, expresó el empresario y fundador de Infobae.

La respuesta de Tinelli fue uno de los momentos más emotivos del programa. “Me encanta trabajar acá en Infobae. Encontré un lugar divino. Siento que me siento en mi casa, como en familia”, manifestó. Además, agradeció especialmente a Hadad porque consideró que esta oportunidad le permitió reencontrarse con su verdadera vocación: “Lo que logró es que yo me pueda encontrar conmigo, con lo que me gusta, con lo que soy”.

También tuvo un fuerte impacto emocional la participación de sus hijos. Cande Tinelli destacó que su padre había vuelto a conectarse con el lugar donde disfruta estar: “Estoy feliz porque siento que te volviste a encontrar en el lugar que amás, que es desde la conducción y el periodismo”. Otros integrantes de su familia, como Lolo, Mica y Francisco, enviaron mensajes de reconocimiento al trabajo realizado durante los meses de transmisión.

Tinelli cerró la emisión mirando hacia adelante y vinculando este regreso con una historia familiar ligada a los medios de comunicación. Recordó la influencia de su abuelo y de su padre en su relación con el periodismo, y planteó que la nueva etapa podría continuar con otros desafíos dentro de Infobae. “La vida es eso, sueños. Es un nuevo desafío, es levantarse y empezar otra vez”, expresó antes de despedirse.

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