Se filtró el nombre del reconocido conductor argentino que se hizo un retoque estético Mientras atraviesa días de máxima exposición, una inesperada revelación abrió un nuevo capítulo que sorprendió a todos. Agregar C5N en









En un reconocido programa de espectáculos revelaron que un panelista se hizo una curiosa intervención.

El periodista Tomás Dente volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez por un motivo muy distinto al fuerte conflicto familiar que protagoniza desde hace varios días. En la emisión del programa de Ángel de Brito anticipó durante gran parte del programa que un reconocido conductor de televisión había pasado por el quirófano para realizarse un procedimiento estético, manteniendo en reserva su identidad hasta el cierre del ciclo.

Finalmente, el misterio terminó cuando Karina Iavícoli y Pilar Smith revelaron al unísono que el protagonista era Tomás Dente. La información sorprendió porque el periodista venía ocupando los titulares exclusivamente por la feroz disputa pública con su hermano Fernando y por el anuncio de acciones judiciales derivadas de ese conflicto.

Según explicó Karina Iavícoli, el propio conductor le confirmó que se sometió a una liposucción asistida con láser en la zona del abdomen, un procedimiento considerado menos invasivo que una cirugía tradicional, aunque igualmente requiere recuperación y cuidados posteriores. La panelista contó que incluso le comentó personalmente que, a su criterio, el retoque "no era necesario", mientras que Dente defendió su decisión de mejorar un aspecto físico que deseaba modificar.

Por su parte, Pilar Smith aportó detalles sobre el estado de salud del conductor tras la intervención. La periodista aseguró que habló con él pocas horas antes de la emisión de LAM y explicó que "está fajado todavía", en referencia al proceso habitual de recuperación después de una liposucción. De acuerdo con la información difundida en el programa, la evolución es favorable y el conductor atraviesa el postoperatorio sin complicaciones, en un momento de alta exposición pública que volvió a instalar su nombre entre las principales noticias del espectáculo argentino.

El periodista de espectáculos, Tomás Dente. El escándalo que protagonizó Tomás Dente con su hermano La cirugía estética se conoció apenas unos días después de que Tomás Dente protagonizara uno de los enfrentamientos familiares más resonantes del año. Todo comenzó cuando Fernando Dente fue consultado en LAM por un gravísimo rumor que circulaba desde hacía tiempo. Ante la pregunta, respondió únicamente "es mi hermano", evitó profundizar sobre el tema y sostuvo que le daba "escalofríos" hablar de un asunto que involucra una problemática extremadamente delicada. Esa respuesta fue interpretada de manera muy diferente por Tomás.

Minutos después, Tomás pidió salir al aire en vivo para responder. En un descargo cargado de emoción negó de manera absoluta cualquier acusación y lanzó una frase que rápidamente recorrió todos los medios: "Jamás en mi vida toqué a un hermano. ¿Estamos todos locos?". Además sostuvo que el silencio de Fernando dejaba abierta una interpretación que afectaba gravemente su honor y agregó: "Lo voy a demandar. Esto tiene un límite", confirmando que iniciará acciones judiciales para defender su imagen. Durante su intervención, Tomás profundizó sobre la deteriorada relación familiar y aseguró que el distanciamiento no es reciente. En su relato describió a Fernando como una persona "oscura", "soberbia" y "mentirosa", además de afirmar que desde la infancia percibía una personalidad muy distinta al resto de la familia. También manifestó que trabajó durante años para construir su carrera profesional y expresó que no permitirá que se instalen versiones que, según afirmó, son completamente falsas y carecen de sustento.