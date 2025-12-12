IR A
IR A

Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix

La película "El secreto de Santa" sorprende en Netflix con una comedia romántica que dispara curiosidad en plena temporada navideña.

El estreno de El secreto de Santa en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 

El estreno de "El secreto de Santa" en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 

El estreno de "El secreto de Santa" en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. La plataforma lanzó su catálogo festivo de diciembre y, entre varias producciones familiares, esta historia protagonizada por Alexandra Breckenridge irrumpió como una de las favoritas.

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
Te puede interesar:

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

Desde su llegada al catálogo, miles de usuarios afirmaron que algo tiene la película que la vuelve adictiva: tal vez su tono cálido, un giro inesperado o simplemente la sensación de que esconde más de lo que cuenta. El secreto de Santa se instaló así como una de las propuestas más vistas, motivo suficiente para repasar su sinopsis completa, el elenco y las primeras reacciones críticas.

Sinopsis de El secreto de Santa, la película navideña furor en Netflix

La sinopsis oficial presenta a Taylor, una mujer que atraviesa una situación económica límite. Su hija Zoey es aceptada en un prestigioso campamento de snowboard en Sun Peaks, un lujo que Taylor no puede costear. Desesperada, toma una decisión que cambia el rumbo de la historia: con ayuda de sus amigos, diseña una prótesis facial para transformarse en un hombre mayor. Ese artificio le permite conseguir un empleo temporal como Santa Claus en el complejo turístico.

el secreto de santa

Una vez instalada en el papel de Papá Noel, Taylor cree que la solución para sostener los gastos del campamento ya está resuelta. Sin embargo, su plan se complica cuando aparece Matthew, el gerente de Sun Peaks. Aunque ambos chocan en el primer encuentro, la química entre ellos se hace evidente de inmediato.

El conflicto avanza cuando Taylor comprende que la relación nace sobre una mentira. La película plantea entonces una pregunta central: ¿la verdad saldrá a la luz antes de que la relación avance? Y, sobre todo, ¿será posible que surja algo real entre ellos cuando ella continúa oculta detrás del disfraz?

Tráiler de El secreto de Santa

Embed - El secreto de Santa | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El secreto de Santa

  • Alexandra Breckenridge
  • Ryan Eggold
  • Tia Mowry
  • Diana Maria Riva
  • Madison MacIsaac
  • Barry Levy
  • Adam Beauchesne
  • Dominic Fox
  • Nathan Kay
  • William C. Vaughan
el secreto de santa netflix
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con seis episodios, la producción destaca por su sensibilidad y su mensaje sobre el amor, la aceptación y la reconstrucción personal.
play

Conmueve de principio a fin: la miniserie de Netflix para ver en diciembre

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming
play

Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix
play

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: cuál es

Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año.
play

La película de Super Mario Bros llegó a Netflix y es lo más visto: cómo es la historia

Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.
play

La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

últimas noticias

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.

Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

Hace 33 minutos
La versión Evo del T5.

Una nueva marca china desembarcó en Argentina

Hace 40 minutos
play

Aberrantes audios en un hogar de niños en Balcarce donde insultan y maltratan a los chicos

Hace 50 minutos
Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Hace 1 hora
Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Hace 1 hora