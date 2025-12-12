Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix La película "El secreto de Santa" sorprende en Netflix con una comedia romántica que dispara curiosidad en plena temporada navideña. + Seguir en







El estreno de "El secreto de Santa" en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido.

El estreno de "El secreto de Santa" en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. La plataforma lanzó su catálogo festivo de diciembre y, entre varias producciones familiares, esta historia protagonizada por Alexandra Breckenridge irrumpió como una de las favoritas.

Desde su llegada al catálogo, miles de usuarios afirmaron que algo tiene la película que la vuelve adictiva: tal vez su tono cálido, un giro inesperado o simplemente la sensación de que esconde más de lo que cuenta. El secreto de Santa se instaló así como una de las propuestas más vistas, motivo suficiente para repasar su sinopsis completa, el elenco y las primeras reacciones críticas.

Sinopsis de El secreto de Santa, la película navideña furor en Netflix La sinopsis oficial presenta a Taylor, una mujer que atraviesa una situación económica límite. Su hija Zoey es aceptada en un prestigioso campamento de snowboard en Sun Peaks, un lujo que Taylor no puede costear. Desesperada, toma una decisión que cambia el rumbo de la historia: con ayuda de sus amigos, diseña una prótesis facial para transformarse en un hombre mayor. Ese artificio le permite conseguir un empleo temporal como Santa Claus en el complejo turístico.

el secreto de santa Una vez instalada en el papel de Papá Noel, Taylor cree que la solución para sostener los gastos del campamento ya está resuelta. Sin embargo, su plan se complica cuando aparece Matthew, el gerente de Sun Peaks. Aunque ambos chocan en el primer encuentro, la química entre ellos se hace evidente de inmediato.

El conflicto avanza cuando Taylor comprende que la relación nace sobre una mentira. La película plantea entonces una pregunta central: ¿la verdad saldrá a la luz antes de que la relación avance? Y, sobre todo, ¿será posible que surja algo real entre ellos cuando ella continúa oculta detrás del disfraz?

Tráiler de El secreto de Santa Embed - El secreto de Santa | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El secreto de Santa Alexandra Breckenridge

Ryan Eggold

Tia Mowry

Diana Maria Riva

Madison MacIsaac

Barry Levy

Adam Beauchesne

Dominic Fox

Nathan Kay

William C. Vaughan el secreto de santa netflix