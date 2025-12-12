Conmueve de principio a fin: la miniserie de Netflix para ver en diciembre 2025 Esta historia explora identidad, vínculos rotos y segundas oportunidades a través de la vida de una mujer cuya estabilidad cambia por completo cuando su pasado vuelve a tocar la puerta. + Seguir en







Con seis episodios, la producción destaca por su sensibilidad y su mensaje sobre el amor, la aceptación y la reconstrucción personal. La vida que querías

Netflix incorporó a su catálogo una producción europea llamada La vida que querías, una conmovedora miniserie italiana de seis episodios protagonizada por Vittoria Schisano, que explora temas profundos como la identidad, la aceptación y el reencuentro con un pasado que parecía enterrado para siempre.

Esta serie, dirigida por Iván Cotroneo y Michele Vannucci, y estrenada en 2024, desató gran entusiasmo entre los espectadores y fue incluida en la selección 2025 del prestigioso Nastro d'Argento como candidata a Mejor Serie en la categoría de drama y comedia.

LA vida que querías La vida que querías La vida que querías, ambientada en la pintoresca ciudad de Lecce, presenta a Gloria, una mujer transgénero que finalmente construyó la existencia tranquila con la que siempre soñó, pero cuya estabilidad se ve sacudida cuando alguien de su pasado regresa trayendo secretos que amenazan todo lo que logró armar.

Con una producción que captura los hermosos paisajes italianos y un relato cargado de emotividad, la serie construye una trama donde los fantasmas del ayer obligan a la protagonista a confrontar recuerdos dolorosos y heridas antiguas que creía superadas. Esta miniserie logra el equilibrio perfecto entre el drama y la esperanza, ofreciendo personajes complejos, situaciones que exploran la fragilidad de las relaciones humanas y momentos de vulnerabilidad genuina que conmueven de principio a fin

Netflix: sinopsis de La vida que querías La vida que querías sigue la historia de Gloria, una mujer transgénero que dirige una exitosa agencia de viajes en Lecce y vive enamorada de Ernesto, habiendo logrado finalmente construir la vida que siempre deseó luego de años de esfuerzo y lucha personal. Pese a eso, su tranquilidad se desmorona cuando Marina, una amiga de sus años universitarios en Nápoles de antes de su transición, aparece inesperadamente solicitando ayuda para su hijo adolescente Matteo, quien acaba de descubrir que Gloria es su padre biológico.

Este reencuentro fuerza a la protagonista a enfrentarse con un pasado que creía haber dejado atrás definitivamente y con fantasmas emocionales que amenazan su bienestar y equilibrio actual. La vida que querías La vida que querías Tráiler de La vida que querías Embed - La Vida Sigue - Trailer en español Reparto de La vida que querías Vittoria Schisano como Gloria

Pina Turco como Marina

Giuseppe Zeno como Sergio

Alessio Lapice como Pietro

Nicola Bello como Andrea

Bellarch como Eva